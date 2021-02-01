https://ria.ru/20210201/teatr-1594985967.html

Бэтмен, Гришковец, Могучий. Что нельзя пропустить в театрах в феврале

Бэтмен, Гришковец, Могучий. Что нельзя пропустить в театрах в феврале

После увеличения заполняемости театров до 50 процентов в феврале многие площадки покажут яркие премьеры. В "Табакерке" хулиганит Мольер, Бэтмен оказывается на... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:00

2021-02-01T08:00

2021-02-01T12:28

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. После увеличения заполняемости театров до 50 процентов в феврале многие площадки покажут яркие премьеры. В "Табакерке" хулиганит Мольер, Бэтмен оказывается на Малой Бронной, Шекспир захватил театр Вахтангова, а оперу Прокофьева превратили в научпоп-комедию. О самых интересных постановках — в материале РИА Новости.Мольер в "Табакерке"Неожиданной получилась у Сергея Газарова адаптация пьесы Михаила Булгакова "Полоумный Журден" в "Табакерке". Проект назвали "Мольер, avec amour".Это настоящий "театр в театре": перед зрителями появятся персонажи "Мещанина во дворянстве", а еще и артисты мольеровского театра. Для пущего веселья героев поместили в экстремальную ситуацию: Мольер внезапно заболел, вместо него роль Журдена вечером придется играть актеру Бежару.Визуально спектакль решен смело и непривычно. Будут фехтовальные номера, латиноамериканские и восточные танцы. Добавьте к этому сюжет про безудержную силу воображения, юмор и яркие костюмы, и получится настоящая феерия красок.В постановке играют Михаил Хомяков, Александр Фисенко, Ольга Красько, Владислав Миллер.Ближайшие показы — 5, 6, 16 февраля.Новый свежий "Лес"МХАТ имени Горького обратился к классике, но на новый лад. "Лес" Александра Островского в постановке Виктора Крамера — спектакль на стыке авангарда, буффонады, минимализма и рассказывает больше о современности, чем 1871-м.Вместо традиционной сценографии — горы опилок, застилающие все имение Гурмыжской. Главные герои — в костюмах с отсылками к XXI веку. История алчности и жестокости, благородных поступков разворачивается на фоне машины, которая превращает в труху и лес, и мебель классической русской усадьбы."Темы, которые поднимаются в пьесе, — вечные, — отмечает режиссер и сценограф Виктор Крамер. — Что понимать под лесом? Растения? Проблемы экологии? Для меня это тема духовная, потому что мы, вырубая лес, вырубаем себя, превращаем себя в опилки. И при этом мы чиним машины, которые нас пилят. В данном контексте лес для меня — это разговор о том, что мы перемалываем себя и друг друга".Актерский состав смелый: Алиса Гребенщикова стала ключницей Улитой, Андрей Мерзликин — трагиком Несчастливцевым, а Григорий Сиятвинда — комиком Счастливцевым.Следующие показы запланированы на 12, 13 февраля.Супергерой и БрежневБэтмен выступит против Брежнева в театре на Малой Бронной в одноименной постановке. Спектакль Саши Денисовой показывают во "Дворце на Яузе".Это фантазия о том, что делал бы супергерой, будучи советским гражданином в эпоху застоя. Человеком — летучей мышью тут становится писатель Анатолий, который живет просто и скучно."Он терпит наезды тещи, ходит на работу в многотиражку Готэма и пишет статьи о том, как соцсоревнование вызывает отклик у миллионов советских людей, — рассказывает Денисова. — Отмечается на подписку Лескова. Стоит в очереди за болгарским перцем. Не знает, как добыть жене французские духи. При этом советский Бэтмен раздираем внутренним конфликтом".Зритель следит за историей глазами дочери супергероя. В постановке множество отсылок к советской культуре: фильмам, песням, быту.В спектакле играют Сергей Епишев, Ольга Лапшина, Александр Семчев, Мария Шумакова, Екатерина Варнава.Премьерные показы — 11, 22 и 24 февраля.Про время и личностьХудрук РАМТа Алексей Бородин ставит "Горе от ума" и интригует: это спектакль о сегодняшних людях, история противостояния времени и личности.В театре задумались: что могут рассказать зрителям XXI столетия герои пьесы, которой исполнилось два века? Ведь реплики и мотивы персонажей уже известны. Постановщики решили посмотреть на сюжет с другой стороны.При этом, чтобы совсем не путать зрителей, в театре постарались почти полностью сохранить классические костюмы и декорации. Так что исполнители главных ролей Максим Керин, Алексей Веселкин, Ирина Таранник, Дарья Семенова носят преимущественно фраки и платья.Премьерные показы — 4, 5, 10 и 19 февраля.Диалог ГришковцаЕвгений Гришковец представит в Театре Пушкина "почти" документальную драму "Между делом".Евгений писал пьесу в начале февраля 2020 года и сразу решил прийти с ней именно в Театр Пушкина. Он не прогадал: по его признанию, у всех артистов возник отклик на те непростые темы, о которых он говорит.Детали проекта пока держат в секрете.В постановке заняты Алексей Агранович, Таисия Вилкова, Анастасия Белова, Александра Урсуляк.Премьерный блок спектаклей запланирован на 18, 19, 20 февраля.Шекспир в театре ВахтанговаГлавный режиссер театра Вахтангова Юрий Бутусов ставит "Короля Лира" по пьесе Уильяма Шекспира — это первая премьера на Основной сцене в юбилейный для театра год.Детали не раскрываются. Авторы только намекают, что все, о чем писал классик, имеет отношение к будущему спектаклю. Но не дословно. Интересно, что Бутусов уже ставил "Короля Лира" — в 2006 году в "Сатириконе" с Константином Райкиным. В этот раз обещают "отрыть новые смыслы" в пьесе.Главные роли исполнят Артур Иванов, Виктор Добронравов, Сергей Волков, Василий Симонов, Яна Соболевская.Кстати, "Король Лир" станет четвертым спектаклем Бутусова на Вахтанговских подмостках. До этого были "Мера за меру", "Бег" и "Пер Гюнт".Премьера намечена на конец февраля.Сказка не только для детейНа основной сцене БДТ имени Товстоногова в феврале готовят "самую долгожданную премьеру сезона, а может, и последних лет". Это "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" в постановке Андрея Могучего.Сказка-антиутопия, третья часть проекта "Три толстяка". До этого в театре ставили "Восстание" и "Железное сердце". Действие происходит в другом измерении "Три толстяка" ("Т-3"). Главные герои: ученый Гаспар и канатоходец Тибул.В новом спектакле они попадают в загадочное пространство, похожее не то на пустыню, не то на заброшенный пляж. Встречают странных людей, подвергаются опасности и пытаются выбраться из подозрительного места. Не обойдется без переживаний, мук выбора и психологических откровений.Детали не разглашают, но известно, что в постановке использовали фрагменты сказки "Холодное сердце" Вильгельма Гауфа, а еще прозвучит музыка Чайковского, Шостаковича, Моцарта, Россини.Премьера намечена на 18 и 19 февраля.Кинематографичный ПрокофьевВ Пермском театре оперы и балета к 130-летию Сергея Прокофьева готовят премьеру оперы "Любовь к трем апельсинам". Причем в жанре "научпоп-комедии".Сказочная история в постановке Филиппа Григорьяна показана как сюжет о чудаках-ученых, озадаченных идеей преображения человека. Авторы обещают, что приготовили "стилистические переклички" с сериалом "Доктор Кто", фильмами "Форма воды", "Вспомнить все", "Пятый элемент" и отечественной традицией научно-музыкальной комедии — картинами "Весна", "Чародеи" и другими кинолентами.Премьера намечена на 5, 6 и 7 февраля.

https://ria.ru/20180915/1528637630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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