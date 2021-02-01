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https://ria.ru/20210201/teatr-1594985967.html
Бэтмен, Гришковец, Могучий. Что нельзя пропустить в театрах в феврале
Бэтмен, Гришковец, Могучий. Что нельзя пропустить в театрах в феврале
После увеличения заполняемости театров до 50 процентов в феврале многие площадки покажут яркие премьеры. В "Табакерке" хулиганит Мольер, Бэтмен оказывается на... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:00
2021-02-01T12:28
михаил булгаков
актеры
москва
пермь
санкт-петербург
спектакль
что посмотреть
новости культуры
театр на малой бронной
большой драматический театр товстоногова
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. После увеличения заполняемости театров до 50 процентов в феврале многие площадки покажут яркие премьеры. В "Табакерке" хулиганит Мольер, Бэтмен оказывается на Малой Бронной, Шекспир захватил театр Вахтангова, а оперу Прокофьева превратили в научпоп-комедию. О самых интересных постановках — в материале РИА Новости.Мольер в "Табакерке"Неожиданной получилась у Сергея Газарова адаптация пьесы Михаила Булгакова "Полоумный Журден" в "Табакерке". Проект назвали "Мольер, avec amour".Это настоящий "театр в театре": перед зрителями появятся персонажи "Мещанина во дворянстве", а еще и артисты мольеровского театра. Для пущего веселья героев поместили в экстремальную ситуацию: Мольер внезапно заболел, вместо него роль Журдена вечером придется играть актеру Бежару.Визуально спектакль решен смело и непривычно. Будут фехтовальные номера, латиноамериканские и восточные танцы. Добавьте к этому сюжет про безудержную силу воображения, юмор и яркие костюмы, и получится настоящая феерия красок.В постановке играют Михаил Хомяков, Александр Фисенко, Ольга Красько, Владислав Миллер.Ближайшие показы — 5, 6, 16 февраля.Новый свежий "Лес"МХАТ имени Горького обратился к классике, но на новый лад. "Лес" Александра Островского в постановке Виктора Крамера — спектакль на стыке авангарда, буффонады, минимализма и рассказывает больше о современности, чем 1871-м.Вместо традиционной сценографии — горы опилок, застилающие все имение Гурмыжской. Главные герои — в костюмах с отсылками к XXI веку. История алчности и жестокости, благородных поступков разворачивается на фоне машины, которая превращает в труху и лес, и мебель классической русской усадьбы."Темы, которые поднимаются в пьесе, — вечные, — отмечает режиссер и сценограф Виктор Крамер. — Что понимать под лесом? Растения? Проблемы экологии? Для меня это тема духовная, потому что мы, вырубая лес, вырубаем себя, превращаем себя в опилки. И при этом мы чиним машины, которые нас пилят. В данном контексте лес для меня — это разговор о том, что мы перемалываем себя и друг друга".Актерский состав смелый: Алиса Гребенщикова стала ключницей Улитой, Андрей Мерзликин — трагиком Несчастливцевым, а Григорий Сиятвинда — комиком Счастливцевым.Следующие показы запланированы на 12, 13 февраля.Супергерой и БрежневБэтмен выступит против Брежнева в театре на Малой Бронной в одноименной постановке. Спектакль Саши Денисовой показывают во "Дворце на Яузе".Это фантазия о том, что делал бы супергерой, будучи советским гражданином в эпоху застоя. Человеком — летучей мышью тут становится писатель Анатолий, который живет просто и скучно."Он терпит наезды тещи, ходит на работу в многотиражку Готэма и пишет статьи о том, как соцсоревнование вызывает отклик у миллионов советских людей, — рассказывает Денисова. — Отмечается на подписку Лескова. Стоит в очереди за болгарским перцем. Не знает, как добыть жене французские духи. При этом советский Бэтмен раздираем внутренним конфликтом".Зритель следит за историей глазами дочери супергероя. В постановке множество отсылок к советской культуре: фильмам, песням, быту.В спектакле играют Сергей Епишев, Ольга Лапшина, Александр Семчев, Мария Шумакова, Екатерина Варнава.Премьерные показы — 11, 22 и 24 февраля.Про время и личностьХудрук РАМТа Алексей Бородин ставит "Горе от ума" и интригует: это спектакль о сегодняшних людях, история противостояния времени и личности.В театре задумались: что могут рассказать зрителям XXI столетия герои пьесы, которой исполнилось два века? Ведь реплики и мотивы персонажей уже известны. Постановщики решили посмотреть на сюжет с другой стороны.При этом, чтобы совсем не путать зрителей, в театре постарались почти полностью сохранить классические костюмы и декорации. Так что исполнители главных ролей Максим Керин, Алексей Веселкин, Ирина Таранник, Дарья Семенова носят преимущественно фраки и платья.Премьерные показы — 4, 5, 10 и 19 февраля.Диалог ГришковцаЕвгений Гришковец представит в Театре Пушкина "почти" документальную драму "Между делом".Евгений писал пьесу в начале февраля 2020 года и сразу решил прийти с ней именно в Театр Пушкина. Он не прогадал: по его признанию, у всех артистов возник отклик на те непростые темы, о которых он говорит.Детали проекта пока держат в секрете.В постановке заняты Алексей Агранович, Таисия Вилкова, Анастасия Белова, Александра Урсуляк.Премьерный блок спектаклей запланирован на 18, 19, 20 февраля.Шекспир в театре ВахтанговаГлавный режиссер театра Вахтангова Юрий Бутусов ставит "Короля Лира" по пьесе Уильяма Шекспира — это первая премьера на Основной сцене в юбилейный для театра год.Детали не раскрываются. Авторы только намекают, что все, о чем писал классик, имеет отношение к будущему спектаклю. Но не дословно. Интересно, что Бутусов уже ставил "Короля Лира" — в 2006 году в "Сатириконе" с Константином Райкиным. В этот раз обещают "отрыть новые смыслы" в пьесе.Главные роли исполнят Артур Иванов, Виктор Добронравов, Сергей Волков, Василий Симонов, Яна Соболевская.Кстати, "Король Лир" станет четвертым спектаклем Бутусова на Вахтанговских подмостках. До этого были "Мера за меру", "Бег" и "Пер Гюнт".Премьера намечена на конец февраля.Сказка не только для детейНа основной сцене БДТ имени Товстоногова в феврале готовят "самую долгожданную премьеру сезона, а может, и последних лет". Это "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" в постановке Андрея Могучего.Сказка-антиутопия, третья часть проекта "Три толстяка". До этого в театре ставили "Восстание" и "Железное сердце". Действие происходит в другом измерении "Три толстяка" ("Т-3"). Главные герои: ученый Гаспар и канатоходец Тибул.В новом спектакле они попадают в загадочное пространство, похожее не то на пустыню, не то на заброшенный пляж. Встречают странных людей, подвергаются опасности и пытаются выбраться из подозрительного места. Не обойдется без переживаний, мук выбора и психологических откровений.Детали не разглашают, но известно, что в постановке использовали фрагменты сказки "Холодное сердце" Вильгельма Гауфа, а еще прозвучит музыка Чайковского, Шостаковича, Моцарта, Россини.Премьера намечена на 18 и 19 февраля.Кинематографичный ПрокофьевВ Пермском театре оперы и балета к 130-летию Сергея Прокофьева готовят премьеру оперы "Любовь к трем апельсинам". Причем в жанре "научпоп-комедии".Сказочная история в постановке Филиппа Григорьяна показана как сюжет о чудаках-ученых, озадаченных идеей преображения человека. Авторы обещают, что приготовили "стилистические переклички" с сериалом "Доктор Кто", фильмами "Форма воды", "Вспомнить все", "Пятый элемент" и отечественной традицией научно-музыкальной комедии — картинами "Весна", "Чародеи" и другими кинолентами.Премьера намечена на 5, 6 и 7 февраля.
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Бэтмен, Гришковец, Могучий. Что нельзя пропустить в театрах в феврале

08:00 01.02.2021 (обновлено: 12:28 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктеры Павел Шевандо (слева) в роли учителя музыки и театра и Павел Чернышев в роли учителя танцев в сцене из спектакля "Мольер, avec amour" в Московском театре Олега Табакова
Актеры Павел Шевандо (слева) в роли учителя музыки и театра и Павел Чернышев в роли учителя танцев в сцене из спектакля Мольер, avec amour в Московском театре Олега Табакова - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. После увеличения заполняемости театров до 50 процентов в феврале многие площадки покажут яркие премьеры. В "Табакерке" хулиганит Мольер, Бэтмен оказывается на Малой Бронной, Шекспир захватил театр Вахтангова, а оперу Прокофьева превратили в научпоп-комедию. О самых интересных постановках — в материале РИА Новости.

Мольер в "Табакерке"

Неожиданной получилась у Сергея Газарова адаптация пьесы Михаила Булгакова "Полоумный Журден" в "Табакерке". Проект назвали "Мольер, avec amour".
Это настоящий "театр в театре": перед зрителями появятся персонажи "Мещанина во дворянстве", а еще и артисты мольеровского театра. Для пущего веселья героев поместили в экстремальную ситуацию: Мольер внезапно заболел, вместо него роль Журдена вечером придется играть актеру Бежару.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Михаил Хомяков в роли Журдена в спектакле "Мольер, avec amour" в Московском театре Олега Табакова.

Спектакль Мольер, avec amour в Московском театре Олега Табакова
1 из 3

Михаил Хомяков в роли Журдена в спектакле "Мольер, avec amour" в Московском театре Олега Табакова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Мольер, avec amour" в Московском театре Олега Табакова.
Сцена из спектакля Мольер, avec amour в Московском театре Олега Табакова
2 из 3
Сцена из спектакля "Мольер, avec amour" в Московском театре Олега Табакова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Александр Фисенко в роли госпожи Журден в спектакле "Мольер, avec amour" в Московском театре Олега Табакова.

Актер Александр Фисенко в роли госпожи Журден в сцене из спектакля Мольер, avec amour в Московском театре Олега Табакова
3 из 3

Александр Фисенко в роли госпожи Журден в спектакле "Мольер, avec amour" в Московском театре Олега Табакова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 3

Михаил Хомяков в роли Журдена в спектакле "Мольер, avec amour" в Московском театре Олега Табакова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 3
Сцена из спектакля "Мольер, avec amour" в Московском театре Олега Табакова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 3

Александр Фисенко в роли госпожи Журден в спектакле "Мольер, avec amour" в Московском театре Олега Табакова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Наш спектакль называется "Мольер, avec amour". Название "Полоумный Журден" готовит нас к тому, что эта история о каком-то сумасшедшем, и к нам не имеет никакого отношения. Не хочется мне загонять героя сразу в рамки "полоумного". Безумия во влюбленности достаточно, но радости и позитива от такой встречи нас ждет гораздо больше", — цитируют Газарова в театре.

Визуально спектакль решен смело и непривычно. Будут фехтовальные номера, латиноамериканские и восточные танцы. Добавьте к этому сюжет про безудержную силу воображения, юмор и яркие костюмы, и получится настоящая феерия красок.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Хомяков в роли Журдена в сцене из спектакля "Мольер, avec amour" в Московском театре Олега Табакова
Актер Михаил Хомяков в роли Журдена в сцене из спектакля Мольер, avec amour в Московском театре Олега Табакова - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Михаил Хомяков в роли Журдена в сцене из спектакля "Мольер, avec amour" в Московском театре Олега Табакова
В постановке играют Михаил Хомяков, Александр Фисенко, Ольга Красько, Владислав Миллер.
Ближайшие показы — 5, 6, 16 февраля.

Новый свежий "Лес"

МХАТ имени Горького обратился к классике, но на новый лад. "Лес" Александра Островского в постановке Виктора Крамера — спектакль на стыке авангарда, буффонады, минимализма и рассказывает больше о современности, чем 1871-м.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСпектакль "Лес" в МХАТ им. М. Горького
Спектакль Лес в МХАТ им. М. Горького - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Спектакль "Лес" в МХАТ им. М. Горького
Вместо традиционной сценографии — горы опилок, застилающие все имение Гурмыжской. Главные герои — в костюмах с отсылками к XXI веку. История алчности и жестокости, благородных поступков разворачивается на фоне машины, которая превращает в труху и лес, и мебель классической русской усадьбы.
"Темы, которые поднимаются в пьесе, — вечные, — отмечает режиссер и сценограф Виктор Крамер. — Что понимать под лесом? Растения? Проблемы экологии? Для меня это тема духовная, потому что мы, вырубая лес, вырубаем себя, превращаем себя в опилки. И при этом мы чиним машины, которые нас пилят. В данном контексте лес для меня — это разговор о том, что мы перемалываем себя и друг друга".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Андрей Мерзликин и Елизавета Базыкина в спектакле "Лес" в МХАТ им. М. Горького.

Спектакль Лес в МХАТ им. М. Горького
1 из 3

Андрей Мерзликин и Елизавета Базыкина в спектакле "Лес" в МХАТ им. М. Горького.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Елизавета Базыкина в роли Аксюши, Мерзликин в роли Несчастливцева и Григорий Сиятвинда в роли Счастливцева в спектакле "Лес".

Спектакль Лес в МХАТ им. М. Горького
2 из 3

Елизавета Базыкина в роли Аксюши, Мерзликин в роли Несчастливцева и Григорий Сиятвинда в роли Счастливцева в спектакле "Лес".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Алиса Гребенщикова в роли Улиты и Григорий Сиятвинда в роли Счастливцева в спектакле "Лес".

Спектакль Лес в МХАТ им. М. Горького
3 из 3

Алиса Гребенщикова в роли Улиты и Григорий Сиятвинда в роли Счастливцева в спектакле "Лес".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3

Андрей Мерзликин и Елизавета Базыкина в спектакле "Лес" в МХАТ им. М. Горького.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Елизавета Базыкина в роли Аксюши, Мерзликин в роли Несчастливцева и Григорий Сиятвинда в роли Счастливцева в спектакле "Лес".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 3

Алиса Гребенщикова в роли Улиты и Григорий Сиятвинда в роли Счастливцева в спектакле "Лес".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актерский состав смелый: Алиса Гребенщикова стала ключницей Улитой, Андрей Мерзликин — трагиком Несчастливцевым, а Григорий Сиятвинда — комиком Счастливцевым.
Следующие показы запланированы на 12, 13 февраля.

Супергерой и Брежнев

© Фото : пресс-служба театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"
Сцена из спектакля Бэтмен против Брежнева - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
Сцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"
Бэтмен выступит против Брежнева в театре на Малой Бронной в одноименной постановке. Спектакль Саши Денисовой показывают во "Дворце на Яузе".
Это фантазия о том, что делал бы супергерой, будучи советским гражданином в эпоху застоя. Человеком — летучей мышью тут становится писатель Анатолий, который живет просто и скучно.
© Фото : пресс-служба театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"
Сцена из спектакля Бэтмен против Брежнева - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
Сцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева"
"Он терпит наезды тещи, ходит на работу в многотиражку Готэма и пишет статьи о том, как соцсоревнование вызывает отклик у миллионов советских людей, — рассказывает Денисова. — Отмечается на подписку Лескова. Стоит в очереди за болгарским перцем. Не знает, как добыть жене французские духи. При этом советский Бэтмен раздираем внутренним конфликтом".
Зритель следит за историей глазами дочери супергероя. В постановке множество отсылок к советской культуре: фильмам, песням, быту.
© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной

Сцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева".

Сцена из спектакля Бэтмен против Брежнева
1 из 3

Сцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева".

© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной

Фрагмент спектакля "Бэтмен против Брежнева".

Сцена из спектакля Бэтмен против Брежнева
2 из 3

Фрагмент спектакля "Бэтмен против Брежнева".

© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной

Сцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева".

Сцена из спектакля Бэтмен против Брежнева
3 из 3

Сцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева".

© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
1 из 3

Сцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева".

© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
2 из 3

Фрагмент спектакля "Бэтмен против Брежнева".

© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
3 из 3

Сцена из спектакля "Бэтмен против Брежнева".

© Фото : пресс-служба театра на Малой Бронной
В спектакле играют Сергей Епишев, Ольга Лапшина, Александр Семчев, Мария Шумакова, Екатерина Варнава.
Премьерные показы 11, 22 и 24 февраля.

Про время и личность

Худрук РАМТа Алексей Бородин ставит "Горе от ума" и интригует: это спектакль о сегодняшних людях, история противостояния времени и личности.
© Фото : пресс-служба РАМТСцена с репетиции спектакля "Горе от ума"
Сцена с репетиции спектакля Горе от ума - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : пресс-служба РАМТ
Сцена с репетиции спектакля "Горе от ума"
В театре задумались: что могут рассказать зрителям XXI столетия герои пьесы, которой исполнилось два века? Ведь реплики и мотивы персонажей уже известны. Постановщики решили посмотреть на сюжет с другой стороны.

"Грибоедов остро написал о компании людей, которые создают удобный им способ жизни, где все роли розданы, а приоритеты расставлены, — считает Бородин. — Чацкий не готов принять такое положение вещей и потому остается один. Где он собирается найти "оскорбленному чувству уголок" — вот в чем вопрос".

© Фото : пресс-служба РАМТСцена с репетиции спектакля "Горе от ума"
Сцена с репетиции спектакля Горе от ума - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : пресс-служба РАМТ
Сцена с репетиции спектакля "Горе от ума"
При этом, чтобы совсем не путать зрителей, в театре постарались почти полностью сохранить классические костюмы и декорации. Так что исполнители главных ролей Максим Керин, Алексей Веселкин, Ирина Таранник, Дарья Семенова носят преимущественно фраки и платья.
Премьерные показы — 4, 5, 10 и 19 февраля.

Диалог Гришковца

Евгений Гришковец представит в Театре Пушкина "почти" документальную драму "Между делом".
© Фото : пресс-служба Театра имени ПушкинаЕвгений Гришковец, автор пьесы и режиссер спектакля "Между делом"
Евгений Гришковец, автор пьесы и режиссер спектакля Между делом - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : пресс-служба Театра имени Пушкина
Евгений Гришковец, автор пьесы и режиссер спектакля "Между делом"

"Это история про попытку совершить благородный поступок в современном мире, вести себя достойно, — поясняет Гришковец. — В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда и свои слабости. Мы знаем много случаев, когда хорошему человеку бывает очень трудно выстроить отношения с другим хорошим человеком".

Евгений писал пьесу в начале февраля 2020 года и сразу решил прийти с ней именно в Театр Пушкина. Он не прогадал: по его признанию, у всех артистов возник отклик на те непростые темы, о которых он говорит.
© Фото : пресс-служба Театра имени ПушкинаЕвгений Гришковец, автор пьесы и режиссер спектакля "Между делом"
Евгений Гришковец, автор пьесы и режиссер спектакля Между делом - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : пресс-служба Театра имени Пушкина
Евгений Гришковец, автор пьесы и режиссер спектакля "Между делом"
Детали проекта пока держат в секрете.
В постановке заняты Алексей Агранович, Таисия Вилкова, Анастасия Белова, Александра Урсуляк.
Премьерный блок спектаклей запланирован на 18, 19, 20 февраля.

Шекспир в театре Вахтангова

Главный режиссер театра Вахтангова Юрий Бутусов ставит "Короля Лира" по пьесе Уильяма Шекспира — это первая премьера на Основной сцене в юбилейный для театра год.
© Фото : пресс-служба Театра имени Евгения ВахтанговаРепетиция спектакля "Король Лир" в Театра имени Евгения Вахтангова
Репетиция спектакля Король Лир в Театра имени Евгения Вахтангова - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : пресс-служба Театра имени Евгения Вахтангова
Репетиция спектакля "Король Лир" в Театра имени Евгения Вахтангова
Детали не раскрываются. Авторы только намекают, что все, о чем писал классик, имеет отношение к будущему спектаклю. Но не дословно. Интересно, что Бутусов уже ставил "Короля Лира" — в 2006 году в "Сатириконе" с Константином Райкиным. В этот раз обещают "отрыть новые смыслы" в пьесе.
"Я думаю, сейчас время Шекспира, время потерь, потрясений, колоссальных изменений в технике, рождения новых "звуков", "смыслов", новая "Буря", — приводят слова Бутусова в театре.
Главные роли исполнят Артур Иванов, Виктор Добронравов, Сергей Волков, Василий Симонов, Яна Соболевская.
Режиссер Юрий Бутусов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.09.2018
15 сентября 2018, 18:17
Биография Юрия Бутусова
Кстати, "Король Лир" станет четвертым спектаклем Бутусова на Вахтанговских подмостках. До этого были "Мера за меру", "Бег" и "Пер Гюнт".
Премьера намечена на конец февраля.

Сказка не только для детей

На основной сцене БДТ имени Товстоногова в феврале готовят "самую долгожданную премьеру сезона, а может, и последних лет". Это "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" в постановке Андрея Могучего.
© Фото : пресс-служба БДТСцена из спектакля "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель"
Сцена из спектакля Три толстяка. Эпизод 7. Учитель - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : пресс-служба БДТ
Сцена из спектакля "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель"
Сказка-антиутопия, третья часть проекта "Три толстяка". До этого в театре ставили "Восстание" и "Железное сердце". Действие происходит в другом измерении "Три толстяка" ("Т-3"). Главные герои: ученый Гаспар и канатоходец Тибул.
В новом спектакле они попадают в загадочное пространство, похожее не то на пустыню, не то на заброшенный пляж. Встречают странных людей, подвергаются опасности и пытаются выбраться из подозрительного места. Не обойдется без переживаний, мук выбора и психологических откровений.
© Фото : пресс-служба БДТ

Сцена из спектакля "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель".

Сцена из спектакля Три толстяка. Эпизод 7. Учитель
1 из 2

Сцена из спектакля "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель".

© Фото : пресс-служба БДТ
© Фото : пресс-служба БДТ

Фрагмент из спектакля "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель".

Сцена из спектакля Три толстяка. Эпизод 7. Учитель
2 из 2

Фрагмент из спектакля "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель".

© Фото : пресс-служба БДТ
1 из 2

Сцена из спектакля "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель".

© Фото : пресс-служба БДТ
2 из 2

Фрагмент из спектакля "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель".

© Фото : пресс-служба БДТ
Детали не разглашают, но известно, что в постановке использовали фрагменты сказки "Холодное сердце" Вильгельма Гауфа, а еще прозвучит музыка Чайковского, Шостаковича, Моцарта, Россини.
Премьера намечена на 18 и 19 февраля.

Кинематографичный Прокофьев

В Пермском театре оперы и балета к 130-летию Сергея Прокофьева готовят премьеру оперы "Любовь к трем апельсинам". Причем в жанре "научпоп-комедии".
© Фото : пресс-служба Пермского театра оперы и балета/Андрей ЧунтомовРепетиция спектакля "Любовь к трем апельсинам"
Репетиция спектакля Любовь к трем апельсинам - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : пресс-служба Пермского театра оперы и балета/Андрей Чунтомов
Репетиция спектакля "Любовь к трем апельсинам"
Сказочная история в постановке Филиппа Григорьяна показана как сюжет о чудаках-ученых, озадаченных идеей преображения человека.

"Любовь к трем апельсинам" создавалась в начале 1920-х годов, — говорит Григорьян. — Но век спустя восторг уже поутих, юмор буффонады состарился. А вот от музыки Прокофьева нет никакого ощущения антиквариата: в ней по-прежнему много смешного, жуткого, лирического, что нас веселит, страшит и трогает".

© Фото : пресс-служба Пермского театра оперы и балета/Андрей Чунтомов

Репетиция спектакля "Любовь к трем апельсинам".

Репетиция спектакля Любовь к трем апельсинам
1 из 2

Репетиция спектакля "Любовь к трем апельсинам".

© Фото : пресс-служба Пермского театра оперы и балета/Андрей Чунтомов
© Фото : пресс-служба Пермского театра оперы и балета/Андрей Чунтомов

Фрагмент репетиции спектакля "Любовь к трем апельсинам".

Репетиция спектакля Любовь к трем апельсинам
2 из 2

Фрагмент репетиции спектакля "Любовь к трем апельсинам".

© Фото : пресс-служба Пермского театра оперы и балета/Андрей Чунтомов
1 из 2

Репетиция спектакля "Любовь к трем апельсинам".

© Фото : пресс-служба Пермского театра оперы и балета/Андрей Чунтомов
2 из 2

Фрагмент репетиции спектакля "Любовь к трем апельсинам".

© Фото : пресс-служба Пермского театра оперы и балета/Андрей Чунтомов
Авторы обещают, что приготовили "стилистические переклички" с сериалом "Доктор Кто", фильмами "Форма воды", "Вспомнить все", "Пятый элемент" и отечественной традицией научно-музыкальной комедии — картинами "Весна", "Чародеи" и другими кинолентами.
Премьера намечена на 5, 6 и 7 февраля.
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