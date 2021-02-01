В Ярославле арестовали замглавы штаба Навального
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Суд в Ярославле назначил заместителю координатора штаба Алексея Навального в Ярославле Александру Смирнову 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции 31 января, сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"Постановлением Кировского районного суда Ярославля от 1 февраля Александр Смирнов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Ему назначено административное наказание в виде 10 суток административного ареста", - сказала Козлова журналистам.
По ее словам, суд установил, что Смирнов 31 января на площади Юности в Ярославле с 12.00 до 12.25 провел несогласованное мероприятие в форме митинга. "Во время проведения несогласованного публичного мероприятия агитировал скандировать лозунги, разъяснял присутствующим на площади гражданам, что действующее законодательство не предусматривает необходимости уведомлять органы местного самоуправления о проведении публичного мероприятия", - рассказала Козлова позицию суда.
По данным корреспондента РИА Новости, Смирнов выступил на площади Юности после того, как полиция взяла в оцепление площадь Труда вместе с находившимися там людьми – с этой площади участники акции намеревались стартовать колонной к зданию правительства региона. Свидетелями выступления Смирнова стали те, кто либо не попал в оцепление, либо успел оттуда выйти, предъявив документы полицейским.
За организацию несогласованной акции 23 января ранее административному аресту на 10 суток подверглась координатор штаба в Ярославле Елена Лекиашвили.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.