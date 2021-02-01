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https://ria.ru/20210201/shalyapin-1595456912.html
Вдова комика Александра Шаляпина впервые высказалась после смерти мужа
Вдова комика Александра Шаляпина впервые высказалась после смерти мужа
Анастасия Шаляпина, вдова стендап-комика Александра Шаляпина, покончившего с собой в конце января, впервые высказалась после смерти мужа в недавнем выпуске... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:31
2021-02-01T11:31
депрессия
нтв (телеканал)
алкоголь
шоубиз
александр шаляпин
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Анастасия Шаляпина, вдова стендап-комика Александра Шаляпина, покончившего с собой в конце января, впервые высказалась после смерти мужа в недавнем выпуске программы "Звезды сошлись" на НТВ. По словам супруги, она не сразу поверила в то, что случилась. Думала, это очередная нелепая шутка мужа. "Это было одно из его любимых занятий – постоянно пугать и разыгрывать меня", – вспоминала Анастасия. Но когда поняла, что произошло, конечно, испугалась и закричала. Вдова добавила, что они с Александром и его дочерью от первого брака хорошо жили, она не видела никаких причин для такого поступка.Единственная проблема – пристрастие артиста к алкоголю (он даже лечился от этой зависимости). "Я могла ожидать от него все, что угодно: трезвый Саша и пьяный – два разных человека", – призналась она, отметив, что не раз сбегала от него из дома по этой причине. Сейчас Анастасия Шаляпина говорит, что после случившегося не может находится в квартире, в которой жила с мужем и в которой он совершил самоубийство. Она намерена переехать на дачу.О смерти Александра стало известно утром 25 января. Директор Шаляпина Мария Малякина ранее заявила, что он лечился от алкогольной зависимости, а также последнее время страдал от депрессии, которая проявилась весной прошлого года.Стендап-комик известен как участник Stand Up Show. Он снялся в более 50 фильмах и сериалах, в том числе "Глухарь-2", "Бумер-2", "Крапленый", "Бессонница", "Женщины против мужчин" и многих других.
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депрессия, нтв (телеканал), алкоголь, александр шаляпин, знаменитости, звезды

Вдова комика Александра Шаляпина впервые высказалась после смерти мужа

11:31 01.02.2021
 
© Фото : @shalyap_in/InstagramКомик и актер Александр Шаляпин
Комик и актер Александр Шаляпин - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : @shalyap_in/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Анастасия Шаляпина, вдова стендап-комика Александра Шаляпина, покончившего с собой в конце января, впервые высказалась после смерти мужа в недавнем выпуске программы "Звезды сошлись" на НТВ.
По словам супруги, она не сразу поверила в то, что случилась. Думала, это очередная нелепая шутка мужа. "Это было одно из его любимых занятий – постоянно пугать и разыгрывать меня", – вспоминала Анастасия. Но когда поняла, что произошло, конечно, испугалась и закричала.
Вдова добавила, что они с Александром и его дочерью от первого брака хорошо жили, она не видела никаких причин для такого поступка.
Единственная проблема – пристрастие артиста к алкоголю (он даже лечился от этой зависимости).
"Я могла ожидать от него все, что угодно: трезвый Саша и пьяный – два разных человека", – призналась она, отметив, что не раз сбегала от него из дома по этой причине.
Сейчас Анастасия Шаляпина говорит, что после случившегося не может находится в квартире, в которой жила с мужем и в которой он совершил самоубийство. Она намерена переехать на дачу.

"Я смотрю на плитку и не вижу ее чистой – она будто вся в крови, как в тот день. Это никогда не пройдет. Не будет по-другому. Я не смогу здесь жить", – заявила она.

О смерти Александра стало известно утром 25 января. Директор Шаляпина Мария Малякина ранее заявила, что он лечился от алкогольной зависимости, а также последнее время страдал от депрессии, которая проявилась весной прошлого года.
Стендап-комик известен как участник Stand Up Show. Он снялся в более 50 фильмах и сериалах, в том числе "Глухарь-2", "Бумер-2", "Крапленый", "Бессонница", "Женщины против мужчин" и многих других.
Комик и актер Александр Шаляпин - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 02:11
Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
 
ШоубиздепрессияНТВ (телеканал)АлкогольАлександр ШаляпинЗнаменитостизвезды
 
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