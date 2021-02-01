https://ria.ru/20210201/shalyapin-1595456912.html

Вдова комика Александра Шаляпина впервые высказалась после смерти мужа

Вдова комика Александра Шаляпина впервые высказалась после смерти мужа

Анастасия Шаляпина, вдова стендап-комика Александра Шаляпина, покончившего с собой в конце января, впервые высказалась после смерти мужа в недавнем выпуске... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:31

2021-02-01T11:31

2021-02-01T11:31

депрессия

нтв (телеканал)

алкоголь

шоубиз

александр шаляпин

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Анастасия Шаляпина, вдова стендап-комика Александра Шаляпина, покончившего с собой в конце января, впервые высказалась после смерти мужа в недавнем выпуске программы "Звезды сошлись" на НТВ. По словам супруги, она не сразу поверила в то, что случилась. Думала, это очередная нелепая шутка мужа. "Это было одно из его любимых занятий – постоянно пугать и разыгрывать меня", – вспоминала Анастасия. Но когда поняла, что произошло, конечно, испугалась и закричала. Вдова добавила, что они с Александром и его дочерью от первого брака хорошо жили, она не видела никаких причин для такого поступка.Единственная проблема – пристрастие артиста к алкоголю (он даже лечился от этой зависимости). "Я могла ожидать от него все, что угодно: трезвый Саша и пьяный – два разных человека", – призналась она, отметив, что не раз сбегала от него из дома по этой причине. Сейчас Анастасия Шаляпина говорит, что после случившегося не может находится в квартире, в которой жила с мужем и в которой он совершил самоубийство. Она намерена переехать на дачу.О смерти Александра стало известно утром 25 января. Директор Шаляпина Мария Малякина ранее заявила, что он лечился от алкогольной зависимости, а также последнее время страдал от депрессии, которая проявилась весной прошлого года.Стендап-комик известен как участник Stand Up Show. Он снялся в более 50 фильмах и сериалах, в том числе "Глухарь-2", "Бумер-2", "Крапленый", "Бессонница", "Женщины против мужчин" и многих других.

https://ria.ru/20210129/shalyapin-1595059714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

депрессия, нтв (телеканал), алкоголь, александр шаляпин, знаменитости, звезды