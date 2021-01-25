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Стали известны подробности смерти стендап-комика Александра Шаляпина
Стали известны подробности смерти стендап-комика Александра Шаляпина
Стендап-комик Александр Шаляпин последнее время страдал от депрессии, сообщила телеканалу "Звезда" директор артиста Мария Малякина. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:34
2021-01-25T13:18
александр шаляпин
россия
общество
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Стендап-комик Александр Шаляпин последнее время страдал от депрессии, сообщила телеканалу "Звезда" директор артиста Мария Малякина.Она отметила, что давно не общалась с актером, а сведения о его состоянии ей подтвердила жена."Последнее время он был в реабилитации, лечился от алкоголизма. Вышел в четверг, приехал домой и не оправился", — пояснила Малякина.По ее словам, депрессия у артиста проявилась весной прошлого года.Мялякина отметила, что в феврале должны были состояться его концерты.О смерти Шаляпина стало известно сегодня утром. Его представитель сказала, что он покончил с собой.Шаляпин известен как участник Stand Up Show. Он снялся в более 50 фильмах и сериалах, в том числе "Глухарь-2", "Бумер-2", "Крапленый", "Бессонница", "Женщины против мужчин" и многих других.
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александр шаляпин, россия, общество

Стали известны подробности смерти стендап-комика Александра Шаляпина

12:34 25.01.2021 (обновлено: 13:18 25.01.2021)
 
© Фото : @shalyap_in/InstagramКомик и актер Александр Шаляпин
Комик и актер Александр Шаляпин - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : @shalyap_in/Instagram
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Стендап-комик Александр Шаляпин последнее время страдал от депрессии, сообщила телеканалу "Звезда" директор артиста Мария Малякина.
Она отметила, что давно не общалась с актером, а сведения о его состоянии ей подтвердила жена.
"Последнее время он был в реабилитации, лечился от алкоголизма. Вышел в четверг, приехал домой и не оправился", — пояснила Малякина.
По ее словам, депрессия у артиста проявилась весной прошлого года.
"Просто в целом упадок, он считал, что все плохо, и из-за коронавируса тоже", — пояснила представитель Шаляпина.
Мялякина отметила, что в феврале должны были состояться его концерты.
О смерти Шаляпина стало известно сегодня утром. Его представитель сказала, что он покончил с собой.
Шаляпин известен как участник Stand Up Show. Он снялся в более 50 фильмах и сериалах, в том числе "Глухарь-2", "Бумер-2", "Крапленый", "Бессонница", "Женщины против мужчин" и многих других.
 
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