https://ria.ru/20210201/senatorstvo-1595430667.html

Медведев оценил возможность стать пожизненным сенатором

Медведев оценил возможность стать пожизненным сенатором

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что решение о том, воспользоваться ли правом на пожизненное сенаторство, "нужно принимать в... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:03

2021-02-01T08:03

2021-02-01T12:53

россия

совет федерации рф

большое интервью дмитрия медведева

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что решение о том, воспользоваться ли правом на пожизненное сенаторство, "нужно принимать в несколько ином возрасте", а сейчас он занимается другими, более важными вопросами.Медведев добавил, что пожизненное сенаторство - "это работа, которая в силу Конституции, других законов даётся бывшему президенту пожизненно, то есть до конца дней"."Я вообще себя пока ещё считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком. Наверное, это не совсем так, но каждый человек всегда себя таким образом ощущает", - отметил он.Согласно принятым поправкам в Конституцию, пожизненными сенаторами могут становиться экс-президенты РФ.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20200206/1564364699.html

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2021

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россия, совет федерации рф, большое интервью дмитрия медведева, дмитрий медведев, политика