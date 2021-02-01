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Медведев оценил возможность стать пожизненным сенатором
Медведев оценил возможность стать пожизненным сенатором
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что решение о том, воспользоваться ли правом на пожизненное сенаторство, "нужно принимать в... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:03
2021-02-01T12:53
россия
совет федерации рф
большое интервью дмитрия медведева
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что решение о том, воспользоваться ли правом на пожизненное сенаторство, "нужно принимать в несколько ином возрасте", а сейчас он занимается другими, более важными вопросами.Медведев добавил, что пожизненное сенаторство - "это работа, которая в силу Конституции, других законов даётся бывшему президенту пожизненно, то есть до конца дней"."Я вообще себя пока ещё считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком. Наверное, это не совсем так, но каждый человек всегда себя таким образом ощущает", - отметил он.Согласно принятым поправкам в Конституцию, пожизненными сенаторами могут становиться экс-президенты РФ.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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россия, совет федерации рф, большое интервью дмитрия медведева, дмитрий медведев, политика

Медведев оценил возможность стать пожизненным сенатором

08:03 01.02.2021 (обновлено: 12:53 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что решение о том, воспользоваться ли правом на пожизненное сенаторство, "нужно принимать в несколько ином возрасте", а сейчас он занимается другими, более важными вопросами.
"Мне кажется, что такие решения нужно принимать в несколько ином возрасте, взвесив все обстоятельства, которые в жизни любого человека существуют, но право такое по Конституции есть. А я сейчас другими вопросами занимаюсь, и мне кажется, что это сейчас более важно, чем осуществить реализацию этой идеи", - сказал он в интервью российским СМИ.
Медведев добавил, что пожизненное сенаторство - "это работа, которая в силу Конституции, других законов даётся бывшему президенту пожизненно, то есть до конца дней".
"Я вообще себя пока ещё считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком. Наверное, это не совсем так, но каждый человек всегда себя таким образом ощущает", - отметил он.
Согласно принятым поправкам в Конституцию, пожизненными сенаторами могут становиться экс-президенты РФ.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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Эксперты прокомментировали идею введения пожизненного сенаторства
 
РоссияСовет Федерации РФБольшое интервью Дмитрия МедведеваДмитрий МедведевПолитика
 
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