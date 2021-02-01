https://ria.ru/20210201/sanktsii-1595466869.html

В МИД Франции считают принятые санкции против России недостаточными

В МИД Франции считают принятые санкции против России недостаточными

Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон считает недостаточными санкции в отношении России. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:39

2021-02-01T11:39

2021-02-01T11:39

россия

северный поток — 2

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

дмитрий песков

москва

шереметьево (аэропорт)

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ПАРИЖ, 1 фев – РИА Новости. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон считает недостаточными санкции в отношении России."Санкции были приняты… Но надо ясно сказать, что этого недостаточно, надо идти дальше. Я думаю, что вариант "Северного потока" рассматривается. Сегодня это решение Германии, потому что трубопровод находится в Германии. Мы всегда говорили, что у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте", - сказал Бон в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос о возможных новых мерах ЕС в связи с делом Алексея Навального.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии на прошлой неделе большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием.

https://ria.ru/20210129/sanktsii-1595080854.html

https://ria.ru/20210129/sanktsii-1595093206.html

россия

москва

берлин (город)

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россия, северный поток — 2, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, дмитрий песков, москва, шереметьево (аэропорт), берлин (город), в мире