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У берегов Сахалина спасают 40 рыбаков, дрейфующих на льдине
У берегов Сахалина спасают 40 рыбаков, дрейфующих на льдине
У берегов Сахалина идет операция по спасению 40 рыбаков, которых оторвало от припая на льдине, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:14
2021-02-01T09:14
2021-02-01T09:14
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев - РИА Новости. У берегов Сахалина идет операция по спасению 40 рыбаков, которых оторвало от припая на льдине, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской области.На побережье прибыли сотрудники ГИМС. Также к месту происшествия направились спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, управления противопожарной службы Сахалинской области, а также сотрудники муниципальной администрации и полиции. В Спасательной операции задействованы 22 человека и 14 единиц техники – автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки, сообщает пресс-служба.Ледовое поле, на котором находятся люди, остается устойчивым. Его разрушения не происходит.
https://ria.ru/20210112/monstr-1592657359.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинская область, происшествия