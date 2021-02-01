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У берегов Сахалина спасают 40 рыбаков, дрейфующих на льдине
У берегов Сахалина спасают 40 рыбаков, дрейфующих на льдине
У берегов Сахалина идет операция по спасению 40 рыбаков, которых оторвало от припая на льдине, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:14
2021-02-01T09:14
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев - РИА Новости. У берегов Сахалина идет операция по спасению 40 рыбаков, которых оторвало от припая на льдине, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской области.На побережье прибыли сотрудники ГИМС. Также к месту происшествия направились спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, управления противопожарной службы Сахалинской области, а также сотрудники муниципальной администрации и полиции. В Спасательной операции задействованы 22 человека и 14 единиц техники – автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки, сообщает пресс-служба.Ледовое поле, на котором находятся люди, остается устойчивым. Его разрушения не происходит.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинская область, происшествия

У берегов Сахалина спасают 40 рыбаков, дрейфующих на льдине

09:14 01.02.2021
 
© РИА Новости / Борис КауфманСахалин
Сахалин - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Борис Кауфман
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев - РИА Новости. У берегов Сахалина идет операция по спасению 40 рыбаков, которых оторвало от припая на льдине, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Несмотря на предупреждение об опасности, любители зимнего отдыха вышли на рыбалку. В результате оторванными от берега оказались около 40 человек. Ситуация находится на постоянном контроле в правительстве Сахалинской области", - сообщили в правительстве, отметив, что большая трещина на льду у села Стародубское Долинского района образовалась из-за сильного волнения в Охотском море.
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На побережье прибыли сотрудники ГИМС. Также к месту происшествия направились спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, управления противопожарной службы Сахалинской области, а также сотрудники муниципальной администрации и полиции. В Спасательной операции задействованы 22 человека и 14 единиц техники – автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки, сообщает пресс-служба.
Ледовое поле, на котором находятся люди, остается устойчивым. Его разрушения не происходит.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сахалинская областьПроисшествия
 
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