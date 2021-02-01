https://ria.ru/20210201/sakhalin-1595438798.html

У берегов Сахалина спасают 40 рыбаков, дрейфующих на льдине

У берегов Сахалина спасают 40 рыбаков, дрейфующих на льдине

У берегов Сахалина идет операция по спасению 40 рыбаков, которых оторвало от припая на льдине, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:14

2021-02-01T09:14

2021-02-01T09:14

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сахалинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587654950_0:273:2048:1424_1920x0_80_0_0_6c6a75e503fe19f8d85d607f3c6aacf6.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 фев - РИА Новости. У берегов Сахалина идет операция по спасению 40 рыбаков, которых оторвало от припая на льдине, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской области.На побережье прибыли сотрудники ГИМС. Также к месту происшествия направились спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, управления противопожарной службы Сахалинской области, а также сотрудники муниципальной администрации и полиции. В Спасательной операции задействованы 22 человека и 14 единиц техники – автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки, сообщает пресс-служба.Ледовое поле, на котором находятся люди, остается устойчивым. Его разрушения не происходит.

https://ria.ru/20210112/monstr-1592657359.html

россия

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинская область, происшествия