https://ria.ru/20210201/rosatom-1595540712.html
Вице-премьер Борисов вошел в состав наблюдательного совета Росатома
Вице-премьер Борисов вошел в состав наблюдательного совета Росатома
Вице-премьер РФ Юрий Борисов в соответствии с указом президента России сменил главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача в составе наблюдательного совета... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:35
2021-02-01T16:35
2021-02-01T16:36
россия
юрий борисов (вице-премьер)
андрей клепач
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сергей кириенко
политика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в соответствии с указом президента России сменил главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача в составе наблюдательного совета госкорпорации "Росатом".Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.Наблюдательный совет - высший орган руководства Росатома. Набсовет возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
https://ria.ru/20201229/rosatom-1591422782.html
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россия, юрий борисов (вице-премьер), андрей клепач, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей кириенко, политика