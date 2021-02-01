https://ria.ru/20210201/rosatom-1595540712.html

Вице-премьер Борисов вошел в состав наблюдательного совета Росатома

Вице-премьер Борисов вошел в состав наблюдательного совета Росатома

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в соответствии с указом президента России сменил главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача в составе наблюдательного совета... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:35

2021-02-01T16:35

2021-02-01T16:36

россия

юрий борисов (вице-премьер)

андрей клепач

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сергей кириенко

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в соответствии с указом президента России сменил главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача в составе наблюдательного совета госкорпорации "Росатом".Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.Наблюдательный совет - высший орган руководства Росатома. Набсовет возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

https://ria.ru/20201229/rosatom-1591422782.html

россия

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2021

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россия, юрий борисов (вице-премьер), андрей клепач, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей кириенко, политика