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Вице-премьер Борисов вошел в состав наблюдательного совета Росатома
Вице-премьер Борисов вошел в состав наблюдательного совета Росатома
Вице-премьер РФ Юрий Борисов в соответствии с указом президента России сменил главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача в составе наблюдательного совета... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:35
2021-02-01T16:36
россия
юрий борисов (вице-премьер)
андрей клепач
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сергей кириенко
политика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в соответствии с указом президента России сменил главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача в составе наблюдательного совета госкорпорации "Росатом".Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.Наблюдательный совет - высший орган руководства Росатома. Набсовет возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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россия, юрий борисов (вице-премьер), андрей клепач, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей кириенко, политика

Вице-премьер Борисов вошел в состав наблюдательного совета Росатома

16:35 01.02.2021 (обновлено: 16:36 01.02.2021)
 
© Фото : Институт экономики роста им. П. А. СтолыпинаЮрий Борисов на Столыпин-форуме
Юрий Борисов на Столыпин-форуме - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : Институт экономики роста им. П. А. Столыпина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в соответствии с указом президента России сменил главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача в составе наблюдательного совета госкорпорации "Росатом".
Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 16:56Ядерные технологии
Росатом-2020: продвижение вперед вопреки пандемии
Наблюдательный совет - высший орган руководства Росатома. Набсовет возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
 
РоссияЮрий Борисов (вице-премьер)Андрей КлепачГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сергей КириенкоПолитика
 
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