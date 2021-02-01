В Абхазии создали общественный штаб в поддержку Путина
СУХУМ, 1 фев – РИА Новости. Шесть общественных организаций Абхазии создали в республике общественный штаб в поддержку президента России Владимира Путина.
"Общественный штаб в поддержку президента РФ Владимира Путина заработал в Сухуме в понедельник, 1 февраля. Он располагается в офисе Черноморского казачьего войска Абхазии и Русской общины Абхазии", - говорится в сообщении штаба.
В общественный штаб вошли активисты общественных организаций "Русская община Абхазии", "Черноморское казачье войско Абхазии, "Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий", Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество", "Ассоциация экономического содействия российским соотечественникам в Абхазии" и "Абхазское казачье общество".
"По итогам первого заседания "штаба" было решено приступить к созданию общественного движения в поддержку президента РФ Владимира Путина в Абхазии, открыть при "штабе" общественную приемную", - отмечается в тексте, опубликованном на сайте Русской общины Абхазии.
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По мнению участников штаба, сложившаяся международная обстановка и "грубое вмешательство США во внутренние дела России", а также их открытая поддержка Алексею Навальному по расшатыванию общественно-политической ситуации в России обязывает граждан Абхазии и России и соотечественников быть консолидированными и сплоченными.
"Особенно - жителей Республики Абхазия, получивших (независимость - ред.) кровью тысяч граждан и добровольцев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашего государства в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годах и международное признание Россией в 2008 году", - заявляют в штабе.
Ранее абхазские общественники анонсировали акцию в поддержку президента России Владимира Путина, которая должна была пройти у стен посольства РФ в республике. Позже они заявили, что в связи с пандемией коронавируса мероприятие было отменено.