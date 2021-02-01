Пушков заявил о планах США оторвать от России постсоветское пространство
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предположил в беседе с "Вечерней Москвой", что президент США Джо Байден активизирует усилия по отрыву постсоветских республик от России.
По его мнению, в центре внимания Соединенных Штатов будут Белоруссия, Узбекистан, Армения и Казахстан.
"Эта линия представляет для нас серьезный вызов, меняет диспозицию, которая была на карте Европы до 2014 года, и ставит перед нами качественно новые задачи по сохранению нашего влияния в странах, являющихся нашими союзниками", — подчеркнул Пушков.
"Вашингтон будет активно интегрировать Киев в западные военные структуры, пытаясь превратить его в неофициального члена НАТО", — отметил он.
Пушков пришел к выводу, что вероятная попытка Байдена перенести соперничество с Россией на постсоветское пространство может стать новым фактором обострения отношений с США.