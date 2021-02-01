https://ria.ru/20210201/pushkov-1595421409.html

Пушков заявил о планах США оторвать от России постсоветское пространство

Пушков заявил о планах США оторвать от России постсоветское пространство

Сенатор Алексей Пушков предположил в беседе с "Вечерней Москвой", что президент США Джо Байден активизирует усилия по отрыву постсоветских республик от России. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T01:04

2021-02-01T01:04

2021-02-01T01:04

россия

алексей пушков

джо байден

узбекистан

белоруссия

сша

армения

казахстан

украина

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предположил в беседе с "Вечерней Москвой", что президент США Джо Байден активизирует усилия по отрыву постсоветских республик от России.По его мнению, в центре внимания Соединенных Штатов будут Белоруссия, Узбекистан, Армения и Казахстан.Также сенатор считает, что Вашингтон может усилить военное сотрудничество с Киевом. В частности, на территории Украины, вероятно, появятся американские военно-морские базы. Кроме того, западный партнер может передать стране наступательное оружие.Пушков пришел к выводу, что вероятная попытка Байдена перенести соперничество с Россией на постсоветское пространство может стать новым фактором обострения отношений с США.

https://ria.ru/20210126/bayden-1594563364.html

россия

узбекистан

белоруссия

сша

армения

казахстан

украина

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2021

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россия, алексей пушков, джо байден, узбекистан, белоруссия, сша, армения, казахстан, украина, в мире