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Пушков заявил о планах США оторвать от России постсоветское пространство
Пушков заявил о планах США оторвать от России постсоветское пространство
Сенатор Алексей Пушков предположил в беседе с "Вечерней Москвой", что президент США Джо Байден активизирует усилия по отрыву постсоветских республик от России. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T01:04
2021-02-01T01:04
россия
алексей пушков
джо байден
узбекистан
белоруссия
сша
армения
казахстан
украина
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предположил в беседе с "Вечерней Москвой", что президент США Джо Байден активизирует усилия по отрыву постсоветских республик от России.По его мнению, в центре внимания Соединенных Штатов будут Белоруссия, Узбекистан, Армения и Казахстан.Также сенатор считает, что Вашингтон может усилить военное сотрудничество с Киевом. В частности, на территории Украины, вероятно, появятся американские военно-морские базы. Кроме того, западный партнер может передать стране наступательное оружие.Пушков пришел к выводу, что вероятная попытка Байдена перенести соперничество с Россией на постсоветское пространство может стать новым фактором обострения отношений с США.
https://ria.ru/20210126/bayden-1594563364.html
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россия, алексей пушков, джо байден, узбекистан, белоруссия, сша, армения, казахстан, украина, в мире

Пушков заявил о планах США оторвать от России постсоветское пространство

01:04 01.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предположил в беседе с "Вечерней Москвой", что президент США Джо Байден активизирует усилия по отрыву постсоветских республик от России.
По его мнению, в центре внимания Соединенных Штатов будут Белоруссия, Узбекистан, Армения и Казахстан.

"Эта линия представляет для нас серьезный вызов, меняет диспозицию, которая была на карте Европы до 2014 года, и ставит перед нами качественно новые задачи по сохранению нашего влияния в странах, являющихся нашими союзниками", — подчеркнул Пушков.

Также сенатор считает, что Вашингтон может усилить военное сотрудничество с Киевом. В частности, на территории Украины, вероятно, появятся американские военно-морские базы. Кроме того, западный партнер может передать стране наступательное оружие.
"Вашингтон будет активно интегрировать Киев в западные военные структуры, пытаясь превратить его в неофициального члена НАТО", — отметил он.
Пушков пришел к выводу, что вероятная попытка Байдена перенести соперничество с Россией на постсоветское пространство может стать новым фактором обострения отношений с США.
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РоссияАлексей ПушковДжо БайденУзбекистанБелоруссияСШААрменияКазахстанУкраинаВ мире
 
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