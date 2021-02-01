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Экс-мэр Владивостока Пушкарев стал фигурантом дела об ущербе бюджету
Экс-мэр Владивостока Пушкарев стал фигурантом дела об ущербе бюджету
Уже осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев предстанет перед судом по статье о злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом бюджету в 33 миллиона... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:25
2021-02-01T08:33
игорь пушкарев
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Уже осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев предстанет перед судом по статье о злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом бюджету в 33 миллиона рублей, сообщили журналистам в прокуратуре Приморья.По данным прокуратуры, экс-мэр предоставил преимущественное право на перевозки муниципальным предприятиям, не имеющим достаточного количества транспорта, их автопарк был пополнен с привлечением кредитных средств, обеспеченных муниципальной гарантией Владивостокского городского округа.Пушкарев возглавлял администрацию Владивостока в 2008-2017 годах. В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил экс-мэру 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении полномочиями. Как доказало следствие, за взятки в 75 миллионов рублей Пушкарев помогал "нужным" компаниям выигрывать конкурсы на строительство дорог. Общий ущерб следствие оценивало в сотни миллионов рублей, а в конечном итоге он превысил миллиард.В октябре 2019 года следователи сообщали, что возбуждено дело о хищении более 50 миллионов рублей из бюджета Владивостока при ремонте автобусов в 2010-2015 годах. По версии следствия, транспорт закупили без конкурсных процедур, а к ремонту автобусов была допущена только одна организация, аффилированная с должностным лицом мэрии, которая получила из городского бюджета 54 миллиона рублей. Сообщалось, что дело возбуждено по факту, а не в отношении "конкретного лица".
https://ria.ru/20210125/prigovor-1594443830.html
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игорь пушкарев, владивосток, происшествия

Экс-мэр Владивостока Пушкарев стал фигурантом дела об ущербе бюджету

08:25 01.02.2021 (обновлено: 08:33 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в Тверском суде Москвы
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в Тверском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Уже осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев предстанет перед судом по статье о злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом бюджету в 33 миллиона рублей, сообщили журналистам в прокуратуре Приморья.
"Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы города Владивостока Игоря Пушкарева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в период с 2009 по 2017 год Пушкарев ограничил коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги пассажирских перевозок, вытеснив их с рынка коммерческих услуг", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, экс-мэр предоставил преимущественное право на перевозки муниципальным предприятиям, не имеющим достаточного количества транспорта, их автопарк был пополнен с привлечением кредитных средств, обеспеченных муниципальной гарантией Владивостокского городского округа.
"Кроме того, для обслуживания и ремонта автобусов привлекалась подконтрольная его близким родственникам организация. Сумма причиненного муниципальному образованию ущерба в виде процентов за пользование кредитом составила более 33 миллионов рублей В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Владивостока", - отметили в прокуратуре. Указывается, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.
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Пушкарев возглавлял администрацию Владивостока в 2008-2017 годах. В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил экс-мэру 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении полномочиями. Как доказало следствие, за взятки в 75 миллионов рублей Пушкарев помогал "нужным" компаниям выигрывать конкурсы на строительство дорог. Общий ущерб следствие оценивало в сотни миллионов рублей, а в конечном итоге он превысил миллиард.
В октябре 2019 года следователи сообщали, что возбуждено дело о хищении более 50 миллионов рублей из бюджета Владивостока при ремонте автобусов в 2010-2015 годах. По версии следствия, транспорт закупили без конкурсных процедур, а к ремонту автобусов была допущена только одна организация, аффилированная с должностным лицом мэрии, которая получила из городского бюджета 54 миллиона рублей. Сообщалось, что дело возбуждено по факту, а не в отношении "конкретного лица".
 
Игорь ПушкаревВладивостокПроисшествия
 
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