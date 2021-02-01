https://ria.ru/20210201/pushkarev-1595433826.html

Экс-мэр Владивостока Пушкарев стал фигурантом дела об ущербе бюджету

Экс-мэр Владивостока Пушкарев стал фигурантом дела об ущербе бюджету

Уже осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев предстанет перед судом по статье о злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом бюджету в 33 миллиона... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:25

2021-02-01T08:25

2021-02-01T08:33

игорь пушкарев

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Уже осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев предстанет перед судом по статье о злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом бюджету в 33 миллиона рублей, сообщили журналистам в прокуратуре Приморья.По данным прокуратуры, экс-мэр предоставил преимущественное право на перевозки муниципальным предприятиям, не имеющим достаточного количества транспорта, их автопарк был пополнен с привлечением кредитных средств, обеспеченных муниципальной гарантией Владивостокского городского округа.Пушкарев возглавлял администрацию Владивостока в 2008-2017 годах. В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил экс-мэру 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении полномочиями. Как доказало следствие, за взятки в 75 миллионов рублей Пушкарев помогал "нужным" компаниям выигрывать конкурсы на строительство дорог. Общий ущерб следствие оценивало в сотни миллионов рублей, а в конечном итоге он превысил миллиард.В октябре 2019 года следователи сообщали, что возбуждено дело о хищении более 50 миллионов рублей из бюджета Владивостока при ремонте автобусов в 2010-2015 годах. По версии следствия, транспорт закупили без конкурсных процедур, а к ремонту автобусов была допущена только одна организация, аффилированная с должностным лицом мэрии, которая получила из городского бюджета 54 миллиона рублей. Сообщалось, что дело возбуждено по факту, а не в отношении "конкретного лица".

https://ria.ru/20210125/prigovor-1594443830.html

https://realty.ria.ru/20201230/orenburg-1591625390.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь пушкарев, владивосток, происшествия