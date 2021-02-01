https://ria.ru/20210201/protesty-1595545236.html

В Краснодаре завели 19 административных дел после несогласованной акции

В Краснодаре завели 19 административных дел после несогласованной акции

Не менее 19 административных дел по статье о нарушении порядка проведения митинга поступило в Ленинский районный суд Краснодара после несогласованной акции в... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:59

2021-02-01T16:59

2021-02-01T16:59

краснодар

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 1 фев - РИА Новости. Не менее 19 административных дел по статье о нарушении порядка проведения митинга поступило в Ленинский районный суд Краснодара после несогласованной акции в воскресенье, по некоторым уже вынесены постановления о назначении административного наказания, сообщается на сайте инстанции.В минувшее воскресенье в Краснодаре прошла несогласованная акция. Ее участники проследовали по главной улице города - Красной - от Триумфальной арки до администрации региона. Полиция через мегафон и уличное радио предупреждала собравшихся об ответственности за участие в несогласованном мероприятии, на что те не реагировали. Как передавал корреспондент РИА Новости, проводились задержания, данных об общем количестве задержанных в ГУ МВД по Краснодарскому краю агентству не предоставили."Список дел, назначенных к слушанию на 01.02.2021... Производство по делам об административных правонарушениях... Правонарушение: ... - КоАП: ст. 20.2 ч.5 (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования – ред.)", - значится в разделе "Судебное делопроизводство" Ленинского районного суда Краснодара, который обслуживает территорию проведения несогласованного мероприятия. Всего на сайте имеется пока 19 таких записей в списке дел на 1 февраля, по пяти из них стоит отметка о вынесении административного наказания. Согласно данным сайта суда, на воскресенье слушаний назначено не было.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях , отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

краснодар

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, краснодарский край, происшествия