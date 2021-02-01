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Медведев назвал проведение несанкционированных акций в пандемию цинизмом
Медведев назвал проведение несанкционированных акций в пандемию цинизмом
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, заявил, что... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:22
2021-02-01T12:47
большое интервью дмитрия медведева
россия
дмитрий медведев
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, заявил, что вытаскивать народ в период пандемии неприемлемо и предельно цинично, любые "сборища" большого количества людей опасны."Тем не менее народ вытаскивают на улицу для достижения собственных политических целей. Это, на мой взгляд, неприемлемо, но правовую оценку всему этому должны давать правоохранительные органы", - добавил Медведев.Еще более опасным он назвал попытки вовлечения несовершеннолетних в такого рода деятельность."Вот они говорят, что мы никого не вовлекаем, но "лечить-то" никого не надо. Я же вижу тоже по социальным сетям, огромное количество молодых людей, не достигших возраста совершеннолетия, хочет в этом смысле себя проявить, что вполне понятно, потому что такой период - все являются радикалами во взглядах, высказывают свою позицию. И как бы оно само по себе-то и ничего. Пожалуйста. Если ты говоришь об активности в социальных сетях, вопросов нет, можешь высказать любую позицию вот таким образом. А если речь идет о том, чтобы вытаскивать на улицы в период пандемии людей, в том числе малолетних, на незаконный митинг, это абсолютно недопустимо", - заявил Медведев.Он подчеркнул, что все претензии относительно судьбы Навального и системы исполнения наказаний "должны быть разрешены надлежащим процессуальным образом, как принято говорить, то есть в суде"."И суд здесь вправе, естественно, принять любое решение, которое посчитает адекватным, посчитает справедливым в этой ситуации. Поэтому надо в этом смысле дождаться решения суда", - сказал Медведев.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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большое интервью дмитрия медведева, россия, дмитрий медведев, алексей навальный, общество

Медведев назвал проведение несанкционированных акций в пандемию цинизмом

08:22 01.02.2021 (обновлено: 12:47 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, заявил, что вытаскивать народ в период пандемии неприемлемо и предельно цинично, любые "сборища" большого количества людей опасны.
"В отношении участия в различных митингах незаконных. Вот эта позиция является, на мой взгляд, предельно циничной, поскольку обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны, они могут создать ситуацию, когда большое количество людей заболеют", - сказал он в интервью российским СМИ.
"Тем не менее народ вытаскивают на улицу для достижения собственных политических целей. Это, на мой взгляд, неприемлемо, но правовую оценку всему этому должны давать правоохранительные органы", - добавил Медведев.
Еще более опасным он назвал попытки вовлечения несовершеннолетних в такого рода деятельность.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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"Вот они говорят, что мы никого не вовлекаем, но "лечить-то" никого не надо. Я же вижу тоже по социальным сетям, огромное количество молодых людей, не достигших возраста совершеннолетия, хочет в этом смысле себя проявить, что вполне понятно, потому что такой период - все являются радикалами во взглядах, высказывают свою позицию. И как бы оно само по себе-то и ничего. Пожалуйста. Если ты говоришь об активности в социальных сетях, вопросов нет, можешь высказать любую позицию вот таким образом. А если речь идет о том, чтобы вытаскивать на улицы в период пандемии людей, в том числе малолетних, на незаконный митинг, это абсолютно недопустимо", - заявил Медведев.
Он подчеркнул, что все претензии относительно судьбы Навального и системы исполнения наказаний "должны быть разрешены надлежащим процессуальным образом, как принято говорить, то есть в суде".
"И суд здесь вправе, естественно, принять любое решение, которое посчитает адекватным, посчитает справедливым в этой ситуации. Поэтому надо в этом смысле дождаться решения суда", - сказал Медведев.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
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В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
 
Большое интервью Дмитрия МедведеваРоссияДмитрий МедведевАлексей НавальныйОбщество
 
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