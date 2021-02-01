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В России проведут реформу профобразования
В России проведут реформу профобразования
Министерство просвещения России готовится реформировать профессиональное образование для повышения конкурентоспособности выпускников колледжей на рынке труда,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:15
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министерство просвещения России готовится реформировать профессиональное образование для повышения конкурентоспособности выпускников колледжей на рынке труда, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.Он отметил, что предприятиям нужны молодые специалисты не только с багажом знаний, но и опыта. По его словам, "Профстажировка 2.0" может дать студенту возможность проходить обучение, параллельно выполняя конкурсные кейсы для настоящих предприятий.В понедельник, 1 февраля, стартовал четвертый сезон конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0". В 2020 году проект провел два сезона конкурса студенческих работ — их участниками совокупно стали почти 16 тысяч российских студентов, а победителями — более тысячи конкурсантов. Они получили приглашения на практики и стажировки в крупнейшие компании страны, а некоторые трудоустроились в них. Конкурс "Профстажировки 2.0" позволяет задействовать студенческие работы и стажировки в качестве социальных лифтов для молодежи.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество

В России проведут реформу профобразования

14:15 01.02.2021 (обновлено: 16:05 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр ПоготовСтуденты отделения конструирования и моделирования швейных изделий в мастерской строительно-художественного техникума в Ростове-на-Дону
Студенты отделения конструирования и моделирования швейных изделий в мастерской строительно-художественного техникума в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Александр Поготов
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министерство просвещения России готовится реформировать профессиональное образование для повышения конкурентоспособности выпускников колледжей на рынке труда, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

"Во-первых, уже будучи первокурсником, студент может получать опыт, выполняя кейсы для бизнеса. А это уже идет в счет его профессионального опыта, а во-вторых, сейчас мы готовимся реформировать систему профобразования, чтобы выпускники были достаточно конкурентоспособными на рынке труда", — заявил он в ходе открытия четвертого сезона конкурса студработ проекта "Профстажировка 2.0".

Он отметил, что предприятиям нужны молодые специалисты не только с багажом знаний, но и опыта. По его словам, "Профстажировка 2.0" может дать студенту возможность проходить обучение, параллельно выполняя конкурсные кейсы для настоящих предприятий.
В понедельник, 1 февраля, стартовал четвертый сезон конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0". В 2020 году проект провел два сезона конкурса студенческих работ — их участниками совокупно стали почти 16 тысяч российских студентов, а победителями — более тысячи конкурсантов. Они получили приглашения на практики и стажировки в крупнейшие компании страны, а некоторые трудоустроились в них. Конкурс "Профстажировки 2.0" позволяет задействовать студенческие работы и стажировки в качестве социальных лифтов для молодежи.
Обучение в колледжах Москвы - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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