https://ria.ru/20210201/profobrazovanie-1595506836.html

В России проведут реформу профобразования

В России проведут реформу профобразования

Министерство просвещения России готовится реформировать профессиональное образование для повышения конкурентоспособности выпускников колледжей на рынке труда,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:15

2021-02-01T14:15

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министерство просвещения России готовится реформировать профессиональное образование для повышения конкурентоспособности выпускников колледжей на рынке труда, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.Он отметил, что предприятиям нужны молодые специалисты не только с багажом знаний, но и опыта. По его словам, "Профстажировка 2.0" может дать студенту возможность проходить обучение, параллельно выполняя конкурсные кейсы для настоящих предприятий.В понедельник, 1 февраля, стартовал четвертый сезон конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0". В 2020 году проект провел два сезона конкурса студенческих работ — их участниками совокупно стали почти 16 тысяч российских студентов, а победителями — более тысячи конкурсантов. Они получили приглашения на практики и стажировки в крупнейшие компании страны, а некоторые трудоустроились в них. Конкурс "Профстажировки 2.0" позволяет задействовать студенческие работы и стажировки в качестве социальных лифтов для молодежи.

https://ria.ru/20210129/uchebniki-1595121038.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество