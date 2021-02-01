В России проведут реформу профобразования
14:15 01.02.2021 (обновлено: 16:05 01.02.2021)
© РИА Новости / Александр ПоготовСтуденты отделения конструирования и моделирования швейных изделий в мастерской строительно-художественного техникума в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министерство просвещения России готовится реформировать профессиональное образование для повышения конкурентоспособности выпускников колледжей на рынке труда, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.
"Во-первых, уже будучи первокурсником, студент может получать опыт, выполняя кейсы для бизнеса. А это уже идет в счет его профессионального опыта, а во-вторых, сейчас мы готовимся реформировать систему профобразования, чтобы выпускники были достаточно конкурентоспособными на рынке труда", — заявил он в ходе открытия четвертого сезона конкурса студработ проекта "Профстажировка 2.0".
Он отметил, что предприятиям нужны молодые специалисты не только с багажом знаний, но и опыта. По его словам, "Профстажировка 2.0" может дать студенту возможность проходить обучение, параллельно выполняя конкурсные кейсы для настоящих предприятий.
В понедельник, 1 февраля, стартовал четвертый сезон конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0". В 2020 году проект провел два сезона конкурса студенческих работ — их участниками совокупно стали почти 16 тысяч российских студентов, а победителями — более тысячи конкурсантов. Они получили приглашения на практики и стажировки в крупнейшие компании страны, а некоторые трудоустроились в них. Конкурс "Профстажировки 2.0" позволяет задействовать студенческие работы и стажировки в качестве социальных лифтов для молодежи.