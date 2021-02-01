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Названы сильнее всего подорожавшие в январе продукты в России
Названы сильнее всего подорожавшие в январе продукты в России
В России за январь больше всего подорожали огурцы, картофель и макароны, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минсельхоза из системы мониторинга и... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T10:36
2021-02-01T11:53
макароны
россия
помидоры
сергей беляков
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
продукты
экономика
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России за январь больше всего подорожали огурцы, картофель и макароны, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минсельхоза из системы мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности.Так, на 27 января по сравнению с 1 января в стране на 9,7 процента выросли цены у производителей огурцов — цена за один килограмм составляет 107,3 рубля. Картофель подорожал на 8,4 процента, до 16,5 рубля, помидоры — на 3,8 процента и достигли отметки в 108 рублей. Морковь выросла в цене на 3,2 процента — за один килограмм теперь нужно заплатить 16,3 рубля. Увеличилась и стоимость макаронных изделий — на 6,6 процента, до 42,5 рубля.Мясо птицы, баранина и свинина выросли в цене максимум на 1,7 процента, гречка — на 1,8 процента.Как пояснили в Минсельхозе, рост цен на овощи является сезонным и связан с сокращением запасов урожая. Цены на них начнут снижаться с марта — тогда начнется поступление нового урожая. При этом рост цен на макароны в январе замедлился — с 1 по 17 января их цена выросла на восемь процентов.В Минпромторге также подтвердили сезонное увеличение цен — огурцы и помидоры растут в цене до февраля-марта, а остальные овощи до мая-июня. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что планов фиксировать цены, как это было с подсолнечным маслом и сахаром-песком, отсутствуют, а проблем с поставками нет. Ценовую ситуацию в России с 1 по 25 января он назвал стабильной. Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков отметил, что в крупной рознице ситуация с ценами стабильна.Правительство в декабре объявило о введении ряда мер из-за роста цен на продукты в России. Так, были заключены соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и на сахар российского производства. Соглашения действуют до апреля. Они закрепили предельные оптовые и розничные цены.
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макароны, россия, помидоры, сергей беляков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, продукты, экономика

Названы сильнее всего подорожавшие в январе продукты в России

10:36 01.02.2021 (обновлено: 11:53 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПродажа овощей на рынке
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России за январь больше всего подорожали огурцы, картофель и макароны, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минсельхоза из системы мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности.
Так, на 27 января по сравнению с 1 января в стране на 9,7 процента выросли цены у производителей огурцов — цена за один килограмм составляет 107,3 рубля. Картофель подорожал на 8,4 процента, до 16,5 рубля, помидоры — на 3,8 процента и достигли отметки в 108 рублей. Морковь выросла в цене на 3,2 процента — за один килограмм теперь нужно заплатить 16,3 рубля. Увеличилась и стоимость макаронных изделий — на 6,6 процента, до 42,5 рубля.
Покупатели в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Мясо птицы, баранина и свинина выросли в цене максимум на 1,7 процента, гречка — на 1,8 процента.
Как пояснили в Минсельхозе, рост цен на овощи является сезонным и связан с сокращением запасов урожая. Цены на них начнут снижаться с марта — тогда начнется поступление нового урожая. При этом рост цен на макароны в январе замедлился — с 1 по 17 января их цена выросла на восемь процентов.
В Минпромторге также подтвердили сезонное увеличение цен — огурцы и помидоры растут в цене до февраля-марта, а остальные овощи до мая-июня. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что планов фиксировать цены, как это было с подсолнечным маслом и сахаром-песком, отсутствуют, а проблем с поставками нет. Ценовую ситуацию в России с 1 по 25 января он назвал стабильной. Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков отметил, что в крупной рознице ситуация с ценами стабильна.
Правительство в декабре объявило о введении ряда мер из-за роста цен на продукты в России. Так, были заключены соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и на сахар российского производства. Соглашения действуют до апреля. Они закрепили предельные оптовые и розничные цены.
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Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
 
макароныРоссияпомидорыСергей БеляковМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховПродуктыЭкономика
 
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