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Глава ДНР сделал прививку от COVID-19

Глава ДНР сделал прививку от COVID-19

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал прививку от коронавируса COVID-19, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:17

2021-02-01T16:17

2021-02-01T16:17

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

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министерство здравоохранения днр

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денис пушилин

луганск

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал прививку от коронавируса COVID-19, передает корреспондент РИА Новости.Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прошел вакцинацию в одной из больниц Донецка."У жителей Донецка и Луганска уже есть возможность получить вакцину, в которой нуждаются другие страны", - сказал журналистам Пушилин.Ранее министерство здравоохранения ДНР сообщало, что в республике началась вакцинация.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

донецкая народная республика

луганск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, луганск, в мире