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Глава ДНР сделал прививку от COVID-19
Глава ДНР сделал прививку от COVID-19
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал прививку от коронавируса COVID-19, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:17
2021-02-01T16:17
2021-02-01T16:17
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал прививку от коронавируса COVID-19, передает корреспондент РИА Новости.Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прошел вакцинацию в одной из больниц Донецка."У жителей Донецка и Луганска уже есть возможность получить вакцину, в которой нуждаются другие страны", - сказал журналистам Пушилин.Ранее министерство здравоохранения ДНР сообщало, что в республике началась вакцинация.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, луганск, в мире