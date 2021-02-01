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Распространение коронавируса
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Глава ДНР сделал прививку от COVID-19
Глава ДНР сделал прививку от COVID-19
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал прививку от коронавируса COVID-19, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:17
2021-02-01T16:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
луганск
в мире
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал прививку от коронавируса COVID-19, передает корреспондент РИА Новости.Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прошел вакцинацию в одной из больниц Донецка."У жителей Донецка и Луганска уже есть возможность получить вакцину, в которой нуждаются другие страны", - сказал журналистам Пушилин.Ранее министерство здравоохранения ДНР сообщало, что в республике началась вакцинация.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, луганск, в мире

Глава ДНР сделал прививку от COVID-19

16:17 01.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал прививку от коронавируса COVID-19, передает корреспондент РИА Новости.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прошел вакцинацию в одной из больниц Донецка.
"У жителей Донецка и Луганска уже есть возможность получить вакцину, в которой нуждаются другие страны", - сказал журналистам Пушилин.
Ранее министерство здравоохранения ДНР сообщало, что в республике началась вакцинация.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЛуганскВ мире
 
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