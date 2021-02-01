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Полет Су-24 рядом с эсминцем ВМС США "Дональд Кук" сняли на видео
Полет Су-24 рядом с эсминцем ВМС США "Дональд Кук" сняли на видео
ВМС США разместили в твиттере видео пролета российского бомбардировщика Су-24 вблизи эсминца "Дональд Кук" в Черном море. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:35
2021-02-01T12:35
2021-02-01T17:25
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ВМС США разместили в твиттере видео пролета российского бомбардировщика Су-24 вблизи эсминца "Дональд Кук" в Черном море.На снятых с борта корабля кадрах видно, как самолет пролетает недалеко от него над поверхностью воды. Эсминец ВМС США "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря 23 января. Позднее туда прибыл еще один американский военный корабль "Портер". В НАТО объяснили их появление ответом на "наращивание военной мощи" России.Позднее фрегат Черноморского флота России "Адмирал Макаров" провел учения на фоне появления двух эсминцев ВМС США в регионе.
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Полет Су-24 возле американского эсминца в Черном море попал на видео
Полет Су-24 возле американского эсминца в Черном море попал на видео
2021-02-01T12:35
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РИА Новости
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россия, черное море, военно-морские силы сша, су-24, нато, сша, twitter, безопасность, в мире