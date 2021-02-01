Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/polet-1595481871.html
Полет Су-24 рядом с эсминцем ВМС США "Дональд Кук" сняли на видео
Полет Су-24 рядом с эсминцем ВМС США "Дональд Кук" сняли на видео
ВМС США разместили в твиттере видео пролета российского бомбардировщика Су-24 вблизи эсминца "Дональд Кук" в Черном море. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:35
2021-02-01T17:25
россия
черное море
военно-морские силы сша
су-24
нато
сша
twitter
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595489014_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_94baa07fb66d0c377fe7afceea234b98.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ВМС США разместили в твиттере видео пролета российского бомбардировщика Су-24 вблизи эсминца "Дональд Кук" в Черном море.На снятых с борта корабля кадрах видно, как самолет пролетает недалеко от него над поверхностью воды. Эсминец ВМС США "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря 23 января. Позднее туда прибыл еще один американский военный корабль "Портер". В НАТО объяснили их появление ответом на "наращивание военной мощи" России.Позднее фрегат Черноморского флота России "Адмирал Макаров" провел учения на фоне появления двух эсминцев ВМС США в регионе.
https://ria.ru/20210128/esminets-1594820766.html
россия
черное море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полет Су-24 возле американского эсминца в Черном море попал на видео
Полет Су-24 возле американского эсминца в Черном море попал на видео
2021-02-01T12:35
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595489014_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d86bcdef2ae23c027fcf8ba3e86d8a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, черное море, военно-морские силы сша, су-24, нато, сша, twitter, безопасность, в мире

Полет Су-24 рядом с эсминцем ВМС США "Дональд Кук" сняли на видео

12:35 01.02.2021 (обновлено: 17:25 01.02.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ВМС США разместили в твиттере видео пролета российского бомбардировщика Су-24 вблизи эсминца "Дональд Кук" в Черном море.
На снятых с борта корабля кадрах видно, как самолет пролетает недалеко от него над поверхностью воды.
Эсминец ВМС США "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря 23 января. Позднее туда прибыл еще один американский военный корабль "Портер". В НАТО объяснили их появление ответом на "наращивание военной мощи" России.
Позднее фрегат Черноморского флота России "Адмирал Макаров" провел учения на фоне появления двух эсминцев ВМС США в регионе.
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:00
"Россия и Китай нас переиграли": в ВМС США ищут выход из положения
 
РоссияЧерное мореВоенно-морские силы СШАСу-24НАТОСШАTwitterБезопасностьВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния