https://ria.ru/20210201/peterburg-1595592248.html
В Петербурге арестовали более 60 участников незаконной акции
В Петербурге арестовали более 60 участников незаконной акции
Петербургские райсуды 1 февраля вынесли 66 решений об административных арестах участников несогласованного митинга, прошедшего накануне, следует из публикаций... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T22:50
2021-02-01T22:50
2021-02-01T23:51
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генеральная прокуратура рф
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Петербургские райсуды 1 февраля вынесли 66 решений об административных арестах участников несогласованного митинга, прошедшего накануне, следует из публикаций объединенной пресс-службы судов города.Всего в понедельник на рассмотрение поступили 192 материала по задержанным, по трем из них дела прекратили, еще пять материалов вернули полиции. Помимо административных арестов, выносятся решения о штрафах.Некоторые дела продолжают рассматривать.В ночь на понедельник суды города назначили административные аресты 46 участникам несогласованного мероприятия, более 50 человек получили штрафы до 18 тысяч рублей.Несанкционированные мероприятия прошли в городах России 23 января. Митинги обернулись столкновениями с силовиками и возбуждением уголовных дел.Перед новыми акциями протеста, которые состоялись накануне, Генпрокуратура и МВД предупредили граждан об ответственности по уголовной статье о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.В МВД также напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Петербургские райсуды 1 февраля вынесли 66 решений об административных арестах участников несогласованного митинга, прошедшего накануне, следует из публикаций объединенной пресс-службы судов города.
Всего в понедельник на рассмотрение поступили 192 материала по задержанным, по трем из них дела прекратили, еще пять материалов вернули полиции. Помимо административных арестов, выносятся решения о штрафах.
Некоторые дела продолжают рассматривать.
В ночь на понедельник суды города назначили административные аресты 46 участникам несогласованного мероприятия, более 50 человек получили штрафы до 18 тысяч рублей.
Несанкционированные мероприятия прошли в городах России 23 января. Митинги обернулись столкновениями с силовиками и возбуждением уголовных дел.
Перед новыми акциями протеста, которые состоялись накануне, Генпрокуратура и МВД предупредили граждан об ответственности по уголовной статье о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.
В МВД также напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Владимир Путин
подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".