https://ria.ru/20210201/peterburg-1595592248.html

В Петербурге арестовали более 60 участников незаконной акции

В Петербурге арестовали более 60 участников незаконной акции

Петербургские райсуды 1 февраля вынесли 66 решений об административных арестах участников несогласованного митинга, прошедшего накануне, следует из публикаций... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T22:50

2021-02-01T22:50

2021-02-01T23:51

россия

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Петербургские райсуды 1 февраля вынесли 66 решений об административных арестах участников несогласованного митинга, прошедшего накануне, следует из публикаций объединенной пресс-службы судов города.Всего в понедельник на рассмотрение поступили 192 материала по задержанным, по трем из них дела прекратили, еще пять материалов вернули полиции. Помимо административных арестов, выносятся решения о штрафах.Некоторые дела продолжают рассматривать.В ночь на понедельник суды города назначили административные аресты 46 участникам несогласованного мероприятия, более 50 человек получили штрафы до 18 тысяч рублей.Несанкционированные мероприятия прошли в городах России 23 января. Митинги обернулись столкновениями с силовиками и возбуждением уголовных дел.Перед новыми акциями протеста, которые состоялись накануне, Генпрокуратура и МВД предупредили граждан об ответственности по уголовной статье о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.В МВД также напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, происшествия