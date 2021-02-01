https://ria.ru/20210201/peterburg-1595571214.html

Беглов заявил о безответственности и эгоизме участников незаконной акции

Беглов заявил о безответственности и эгоизме участников незаконной акции

Несогласованная акция в Санкт-Петербурге 31 января нарушила планы тысяч горожан, город столкнулся с проявлением безответственности и эгоизма, сообщил губернатор РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T19:03

2021-02-01T19:03

2021-02-01T19:03

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

александр беглов

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Несогласованная акция в Санкт-Петербурге 31 января нарушила планы тысяч горожан, город столкнулся с проявлением безответственности и эгоизма, сообщил губернатор города Александр Беглов."Некоторые граждане устроили массовую прогулку по проезжей части центральных улиц, что вынуждено привело к усилению мер безопасности в городе. Некоторые горожане не успели по своим делам, не попали в места отдыха. Незаконные действия также помешали нормальной работе общественного транспорта. Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложниками которого стали петербуржцы", - добавил Беглов.Губернатор отметил, что никакие организации даже не пытались согласовать с властями акции 31 января."Стоит отметить, что никакие организации и общественные объединения даже не пытались согласовать мероприятия и официально уведомить о готовящихся акциях", - сказал Беглов.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/delo-1595532175.html

https://ria.ru/20210201/zaderzhanie-1595510250.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр беглов, санкт-петербург, происшествия