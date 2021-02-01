Очевидец рассказал, что жители Мьянмы снимают наличные и скупают продукты
"Особенно много сегодня с утра было посетителей на уличных рынках. В супермаркетах ажиотажного спроса не наблюдается, но покупают помногу – в основном продукты питания длительного хранения", - рассказал РИА Новости очевидец.
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Также жители города стараются снять из банкоматов побольше наличности.
"Работают только головные офисы банков, филиалы по большей части закрыты. У банкоматов выстраиваются очереди", - рассказал РИА Новости житель города.
По его словам, в понедельник примерно с шести утра и до полудня в Янгоне была отключена мобильная телефонная связь и интернет, сейчас связь восстановлена. О происходящем в стране жители узнавали из телевизора и маленьких радиоприемников.
В остальном остановка спокойная, группы людей на улицах обсуждают происходящее.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
Военные также назначили вице-президента Мьинт Све временным президентом страны, а вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну. Издание Myanmar Times сообщило, что военные заявили, что в стране пройдут новые выборы правительства.
Посольство РФ в Мьянме рекомендовало российским гражданам по возможности исключить поездки по стране и соблюдать бдительность, говорится в опубликованном в понедельник заявлении дипмиссии.