https://ria.ru/20210201/perevorot-1595467512.html

Очевидец рассказал, что жители Мьянмы снимают наличные и скупают продукты

Очевидец рассказал, что жители Мьянмы снимают наличные и скупают продукты

Жители Янгона, крупнейшего города Мьянмы и его бывшей столицы, на фоне происходящего в стране военного переворота массово снимают наличные из банкоматов и... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:41

2021-02-01T11:41

2021-02-01T11:41

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

россия

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

янгон (город)

мьянма

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жители Янгона, крупнейшего города Мьянмы и его бывшей столицы, на фоне происходящего в стране военного переворота массово снимают наличные из банкоматов и скупают продукты, рассказал РИА Новости живущий в Янгоне россиянин.Также жители города стараются снять из банкоматов побольше наличности.По его словам, в понедельник примерно с шести утра и до полудня в Янгоне была отключена мобильная телефонная связь и интернет, сейчас связь восстановлена. О происходящем в стране жители узнавали из телевизора и маленьких радиоприемников.В остальном остановка спокойная, группы людей на улицах обсуждают происходящее.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.Военные также назначили вице-президента Мьинт Све временным президентом страны, а вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну. Издание Myanmar Times сообщило, что военные заявили, что в стране пройдут новые выборы правительства.Посольство РФ в Мьянме рекомендовало российским гражданам по возможности исключить поездки по стране и соблюдать бдительность, говорится в опубликованном в понедельник заявлении дипмиссии.

https://ria.ru/20210201/perevorot-1595454481.html

https://ria.ru/20210201/perevorot-1595460608.html

россия

янгон (город)

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, россия, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, янгон (город), мьянма, в мире