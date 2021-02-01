https://ria.ru/20210201/perevorot-1595460608.html

Генерал заявил, что переворот не повлияет на отношения Мьянмы с Россией

Генерал заявил, что переворот не повлияет на отношения Мьянмы с Россией

Российско-мьянманское военное и военно-техническое сотрудничество вряд ли как-то изменится после произошедшего в этой стране военного переворота, заявил РИА... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:13

2021-02-01T11:13

2021-02-01T16:15

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

россия

национальная лига за демократию (нлд)

евгений бужинский

аун сан су чжи

миг-29

як-130

мьянма

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российско-мьянманское военное и военно-техническое сотрудничество вряд ли как-то изменится после произошедшего в этой стране военного переворота, заявил РИА Новости бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией."Я не люблю спекулировать. Я думаю, что никаких изменений не произойдет. Вы посчитайте, сколько там было этих переворотов. Это нормально, так же как у нас выборы - у них переворот. На улицах спокойно, никто не бунтует. Я думаю, что вообще ничего не случится, и придавать этому значение нет никакой необходимости", - сказал Бужинский.Чуть более недели назад Мьянму посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тогда был подписан контракт на поставку в эту страну российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" и беспилотников "Орлан-10Е".С 2001 года Россия поставила Мьянме 30 самолётов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, заключён контракт на поставку шести Су-30СМЭ, которая уже началась.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/myanma-1595454209.html

https://ria.ru/20210201/myanma-1595446261.html

россия

мьянма

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, россия, национальная лига за демократию (нлд), евгений бужинский, аун сан су чжи, миг-29, як-130, мьянма