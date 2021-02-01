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Толстой назвал участие в ПАСЕ победой интересов России
Толстой назвал участие в ПАСЕ победой интересов России
Вице-спикер ГД и руководитель делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой заявил, что итоги участия российской делегации в зимней сессии Ассамблеи – это... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:41
2021-02-01T15:41
россия
леонид слуцкий
балтия
петр толстой
госдума рф
совет европы
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Вице-спикер ГД и руководитель делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой заявил, что итоги участия российской делегации в зимней сессии Ассамблеи – это победа российских интересов еще на год работы.Зимняя сессия ПАСЕ проходила в Страсбурге с 25 по 28 января.При этом, по его словам, в эту сессию были соблюдены все традиционные "антироссийские ритуалы" со стороны так называемой группы "Балтик-плюс", куда входят Украина, Грузия, страны Балтии. Толстой уточнил, что группа также поддерживается Польшей и скандинавскими странами. "Все антироссийские заявления, которые могли прозвучать, прозвучали", - заметил Толстой.Также он рассказал, что в 2021 году отмечается юбилей работы российской делегации в ПАСЕ и в Совете Европы. "25 лет назад дипломаты нашей страны приняли решение о том, что нам необходимо быть внутри этой организации для того, чтобы совершенствовать демократические процессы внутри страны", - сказал Толстой. По его словам, РФ сейчас находится "на другом витке отношений с Западом".Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь отметил, что "сегодня российская делегация в полной мере готова использовать площадку ПАСЕ для продвижения внешнеполитической повестки президента России". Также он добавил, что впереди "масса попыток и полномочия оспорить, и дискутировать с нами по ключевым вопросам европейской политики и российских реалий".Парламентарии также сошлись во мнении, что без России ПАСЕ не сможет работать. "Поскольку Россия является самой большой и на сегодняшний день самой важной страной европейского континента", - заключил Толстой.
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россия, леонид слуцкий, балтия, петр толстой, госдума рф, совет европы, польша, парламентская ассамблея совета европы, грузия, украина, в мире

Толстой назвал участие в ПАСЕ победой интересов России

15:41 01.02.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗимняя сессия ПАСЕ
Зимняя сессия ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Вице-спикер ГД и руководитель делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой заявил, что итоги участия российской делегации в зимней сессии Ассамблеи – это победа российских интересов еще на год работы.
Зимняя сессия ПАСЕ проходила в Страсбурге с 25 по 28 января.

"Мы на сегодняшний день оцениваем наше участие в сессии ПАСЕ как победу российских интересов еще на год работы в этой организации", - сказал Толстой на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

При этом, по его словам, в эту сессию были соблюдены все традиционные "антироссийские ритуалы" со стороны так называемой группы "Балтик-плюс", куда входят Украина, Грузия, страны Балтии. Толстой уточнил, что группа также поддерживается Польшей и скандинавскими странами. "Все антироссийские заявления, которые могли прозвучать, прозвучали", - заметил Толстой.
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Также он рассказал, что в 2021 году отмечается юбилей работы российской делегации в ПАСЕ и в Совете Европы. "25 лет назад дипломаты нашей страны приняли решение о том, что нам необходимо быть внутри этой организации для того, чтобы совершенствовать демократические процессы внутри страны", - сказал Толстой. По его словам, РФ сейчас находится "на другом витке отношений с Западом".

"Двадцать пять лет были полезными. Насколько организация сможет остаться полезной для нашей страны сегодня, мы будем смотреть, взвешивать, в зависимости от каждого конкретного доклада, от каждого конкретного решения", - заключил вице-спикер ГД.

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь отметил, что "сегодня российская делегация в полной мере готова использовать площадку ПАСЕ для продвижения внешнеполитической повестки президента России". Также он добавил, что впереди "масса попыток и полномочия оспорить, и дискутировать с нами по ключевым вопросам европейской политики и российских реалий".
Парламентарии также сошлись во мнении, что без России ПАСЕ не сможет работать. "Поскольку Россия является самой большой и на сегодняшний день самой важной страной европейского континента", - заключил Толстой.
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РоссияЛеонид СлуцкийБалтияПетр ТолстойГосдума РФСовет ЕвропыПольшаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыГрузияУкраинаВ мире
 
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