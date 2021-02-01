https://ria.ru/20210201/pase-1595527433.html

Толстой назвал участие в ПАСЕ победой интересов России

Толстой назвал участие в ПАСЕ победой интересов России

Вице-спикер ГД и руководитель делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой заявил, что итоги участия российской делегации в зимней сессии Ассамблеи – это... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:41

2021-02-01T15:41

2021-02-01T15:41

россия

леонид слуцкий

балтия

петр толстой

госдума рф

совет европы

польша

парламентская ассамблея совета европы

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594936497_0:218:3248:2045_1920x0_80_0_0_9e04c7b43d121616a0ea44f634dcdf50.jpg

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Вице-спикер ГД и руководитель делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой заявил, что итоги участия российской делегации в зимней сессии Ассамблеи – это победа российских интересов еще на год работы.Зимняя сессия ПАСЕ проходила в Страсбурге с 25 по 28 января.При этом, по его словам, в эту сессию были соблюдены все традиционные "антироссийские ритуалы" со стороны так называемой группы "Балтик-плюс", куда входят Украина, Грузия, страны Балтии. Толстой уточнил, что группа также поддерживается Польшей и скандинавскими странами. "Все антироссийские заявления, которые могли прозвучать, прозвучали", - заметил Толстой.Также он рассказал, что в 2021 году отмечается юбилей работы российской делегации в ПАСЕ и в Совете Европы. "25 лет назад дипломаты нашей страны приняли решение о том, что нам необходимо быть внутри этой организации для того, чтобы совершенствовать демократические процессы внутри страны", - сказал Толстой. По его словам, РФ сейчас находится "на другом витке отношений с Западом".Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь отметил, что "сегодня российская делегация в полной мере готова использовать площадку ПАСЕ для продвижения внешнеполитической повестки президента России". Также он добавил, что впереди "масса попыток и полномочия оспорить, и дискутировать с нами по ключевым вопросам европейской политики и российских реалий".Парламентарии также сошлись во мнении, что без России ПАСЕ не сможет работать. "Поскольку Россия является самой большой и на сегодняшний день самой важной страной европейского континента", - заключил Толстой.

https://ria.ru/20210201/volodin-1595526575.html

https://ria.ru/20210129/pase-1595059868.html

россия

балтия

польша

грузия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий, балтия, петр толстой, госдума рф, совет европы, польша, парламентская ассамблея совета европы, грузия, украина, в мире