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В Петербурге назвали сроки снятия ограничений из-за COVID-19
В Петербурге назвали сроки снятия ограничений из-за COVID-19
Дальнейшее снятие ограничений из-за COVID-19 в Петербурге возможно во второй половине февраля в случае улучшения эпидемиологической ситуации, сообщил в эфире... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T19:53
2021-02-01T20:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Дальнейшее снятие ограничений из-за COVID-19 в Петербурге возможно во второй половине февраля в случае улучшения эпидемиологической ситуации, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.С 30 января предприятия общественного питания в Петербурге, работа которых была ограничена из-за ситуации с коронавирусом, принимают посетителей круглосуточно. Предельную заполняемость залов в кинотеатрах, цирке и на концертах в Петербурге с 30 января разрешили увеличить до 50%.По 15 мая продлевается запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк; обязанность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.Также проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных мероприятий численностью более 50 человек допускается при получении согласования соответствующего исполнительного органа государственной власти Петербурга в зависимости от направленности мероприятия. В частности, физкультурные мероприятия свыше 50 человек можно проводить при наличии согласования комитета по физической культуре и спорту.Другие ограничения, ранее установленные постановлением по 31 января, продлеваются по 28 февраля.Ранее сообщалось, что работа баров, кафе и ресторанов в Петербурге из-за ситуации с коронавирусом была приостановлена с 30 декабря по 3 января. Ограничения не касались производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 4 января предприятия общепита открылись, при этом городские власти разрешили им работать не до 19.00, а до 23.00 мск, сохранив запрет на обслуживание посетителей ночью. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, санкт-петербург

В Петербурге назвали сроки снятия ограничений из-за COVID-19

19:53 01.02.2021 (обновлено: 20:18 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНабережная реки Фонтанки с праздничной подсветкой к Новому году в Санкт-Петербурге
Набережная реки Фонтанки с праздничной подсветкой к Новому году в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Дальнейшее снятие ограничений из-за COVID-19 в Петербурге возможно во второй половине февраля в случае улучшения эпидемиологической ситуации, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.

"Ориентировочно – это две-три недели в зависимости от различных условий. Мы будем основываться на рекомендациях Роспотребнадзора. Очевидно, в середине февраля, может быть, ближе к концу какие-то новые меры, если позволит эпидемиологическая ситуация, будут предприняты в сторону смягчения в сторону оставшихся ограничений, которые в Петербурге еще введены", - сказал он.

С 30 января предприятия общественного питания в Петербурге, работа которых была ограничена из-за ситуации с коронавирусом, принимают посетителей круглосуточно. Предельную заполняемость залов в кинотеатрах, цирке и на концертах в Петербурге с 30 января разрешили увеличить до 50%.
По 15 мая продлевается запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк; обязанность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.
Также проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных мероприятий численностью более 50 человек допускается при получении согласования соответствующего исполнительного органа государственной власти Петербурга в зависимости от направленности мероприятия. В частности, физкультурные мероприятия свыше 50 человек можно проводить при наличии согласования комитета по физической культуре и спорту.
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Другие ограничения, ранее установленные постановлением по 31 января, продлеваются по 28 февраля.
Ранее сообщалось, что работа баров, кафе и ресторанов в Петербурге из-за ситуации с коронавирусом была приостановлена с 30 декабря по 3 января. Ограничения не касались производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 4 января предприятия общепита открылись, при этом городские власти разрешили им работать не до 19.00, а до 23.00 мск, сохранив запрет на обслуживание посетителей ночью.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСанкт-Петербург
 
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