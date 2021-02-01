https://ria.ru/20210201/ogranicheniya-1595577413.html

В Петербурге назвали сроки снятия ограничений из-за COVID-19

В Петербурге назвали сроки снятия ограничений из-за COVID-19

Дальнейшее снятие ограничений из-за COVID-19 в Петербурге возможно во второй половине февраля в случае улучшения эпидемиологической ситуации, сообщил в эфире... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T19:53

2021-02-01T19:53

2021-02-01T20:18

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коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Дальнейшее снятие ограничений из-за COVID-19 в Петербурге возможно во второй половине февраля в случае улучшения эпидемиологической ситуации, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.С 30 января предприятия общественного питания в Петербурге, работа которых была ограничена из-за ситуации с коронавирусом, принимают посетителей круглосуточно. Предельную заполняемость залов в кинотеатрах, цирке и на концертах в Петербурге с 30 января разрешили увеличить до 50%.По 15 мая продлевается запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк; обязанность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.Также проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных мероприятий численностью более 50 человек допускается при получении согласования соответствующего исполнительного органа государственной власти Петербурга в зависимости от направленности мероприятия. В частности, физкультурные мероприятия свыше 50 человек можно проводить при наличии согласования комитета по физической культуре и спорту.Другие ограничения, ранее установленные постановлением по 31 января, продлеваются по 28 февраля.Ранее сообщалось, что работа баров, кафе и ресторанов в Петербурге из-за ситуации с коронавирусом была приостановлена с 30 декабря по 3 января. Ограничения не касались производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 4 января предприятия общепита открылись, при этом городские власти разрешили им работать не до 19.00, а до 23.00 мск, сохранив запрет на обслуживание посетителей ночью. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595051736.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, санкт-петербург