https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595573569.html

Навальный пообщается с адвокатами перед заседанием суда

Навальный пообщается с адвокатами перед заседанием суда

Содержащемуся в СИЗО Алексею Навальному перед заседанием во вторник дадут пообщаться с адвокатами, по этой причине заседание перенесли на один час, сообщили РИА РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T19:18

2021-02-01T19:18

2021-02-01T19:30

россия

ив роше

ольга михайлова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

кировлес

москва

химки

происшествия

алексей навальный

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Содержащемуся в СИЗО Алексею Навальному перед заседанием во вторник дадут пообщаться с адвокатами, по этой причине заседание перенесли на один час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.В понедельник стало известно, что представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, рассмотрение которого было запланировано в Симоновском суде столицы, пройдет в выездном формате в Мосгорсуде. Это было сделано для того, чтобы на слушании могло присутствовать больше пишущих журналистов.Также в понедельник Генеральная прокуратура РФ заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный, считает представление законным и обоснованным. Защита оппозиционера в свою очередь называет прошение ФСИН политически мотивированным. Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявляла, что в случае удовлетворения представления ему назначат наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, а также зачтут время, проведенное под домашним арестом.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

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химки

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россия, ив роше, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кировлес, москва, химки, происшествия, алексей навальный