Навальный пообщается с адвокатами перед заседанием суда
19:18 01.02.2021 (обновлено: 19:30 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Содержащемуся в СИЗО Алексею Навальному перед заседанием во вторник дадут пообщаться с адвокатами, по этой причине заседание перенесли на один час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Судебное заседание перенесено с 10 на 11 часов по просьбе адвокатов, попросивших предоставить им время для согласования позиции с подзащитным" – рассказал собеседник агентства.
В понедельник стало известно, что представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, рассмотрение которого было запланировано в Симоновском суде столицы, пройдет в выездном формате в Мосгорсуде. Это было сделано для того, чтобы на слушании могло присутствовать больше пишущих журналистов.
Также в понедельник Генеральная прокуратура РФ заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный, считает представление законным и обоснованным. Защита оппозиционера в свою очередь называет прошение ФСИН политически мотивированным. Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявляла, что в случае удовлетворения представления ему назначат наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, а также зачтут время, проведенное под домашним арестом.
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Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.
Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.
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