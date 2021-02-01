https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595551693.html

Навального привезут на суд по замене условного срока на реальный

Навального привезут на суд по замене условного срока на реальный

Алексея Навального решили доставить в Мосгорсуд, где в выездном формате будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:32

2021-02-01T17:32

2021-02-01T17:32

ольга михайлова

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

москва

германия

происшествия

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Алексея Навального решили доставить в Мосгорсуд, где в выездном формате будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Между тем прошлое заседание, на котором защита оспаривала арест оппозиционера, прошло без его личного участия – взамен была налажена видеосвязь из СИЗО.Ранее сегодня в пресс-службе инстанции журналистам сообщили, что судья Симоновского суда Москвы Наталья Чепрасова проведет заседание по представлению ФСИН в выездном формате в Московском городском суде. Это обусловлено большей вместительностью Мосгорсуда, на территорию которого допустят пишущих корреспондентов (по одному журналисту от издания).В понедельник же Генпрокуратура объявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный. Защита оппозиционера в свою очередь назвала прошение ФСИН политически мотивированным.Адвокат Навального Ольга Михайлова отмечала, что в случае удовлетворения представления ему назначат 3,5 года реального срока, но зачтут время, проведенное под домашним арестом.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил того под стражу на 30 суток.Основанием для ареста блогера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день его определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, а до этого был объявлен в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил блогера к 3,5 годам условно.

https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595430791.html

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, москва, германия, происшествия