Навального привезут на суд по замене условного срока на реальный
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Алексея Навального решили доставить в Мосгорсуд, где в выездном формате будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Между тем прошлое заседание, на котором защита оспаривала арест оппозиционера, прошло без его личного участия – взамен была налажена видеосвязь из СИЗО.
"Будет произведена доставка", - рассказал собеседник агентства.
Ранее сегодня в пресс-службе инстанции журналистам сообщили, что судья Симоновского суда Москвы Наталья Чепрасова проведет заседание по представлению ФСИН в выездном формате в Московском городском суде. Это обусловлено большей вместительностью Мосгорсуда, на территорию которого допустят пишущих корреспондентов (по одному журналисту от издания).
В понедельник же Генпрокуратура объявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный. Защита оппозиционера в свою очередь назвала прошение ФСИН политически мотивированным.
Адвокат Навального Ольга Михайлова отмечала, что в случае удовлетворения представления ему назначат 3,5 года реального срока, но зачтут время, проведенное под домашним арестом.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил того под стражу на 30 суток.
Основанием для ареста блогера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день его определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, а до этого был объявлен в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил блогера к 3,5 годам условно.
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