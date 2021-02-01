Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595551693.html
Навального привезут на суд по замене условного срока на реальный
Навального привезут на суд по замене условного срока на реальный
Алексея Навального решили доставить в Мосгорсуд, где в выездном формате будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:32
2021-02-01T17:32
ольга михайлова
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
москва
германия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593626671_0:0:2086:1174_1920x0_80_0_0_fdcaf3135b2f2742f662bf26edf728ad.jpg
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Алексея Навального решили доставить в Мосгорсуд, где в выездном формате будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Между тем прошлое заседание, на котором защита оспаривала арест оппозиционера, прошло без его личного участия – взамен была налажена видеосвязь из СИЗО.Ранее сегодня в пресс-службе инстанции журналистам сообщили, что судья Симоновского суда Москвы Наталья Чепрасова проведет заседание по представлению ФСИН в выездном формате в Московском городском суде. Это обусловлено большей вместительностью Мосгорсуда, на территорию которого допустят пишущих корреспондентов (по одному журналисту от издания).В понедельник же Генпрокуратура объявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный. Защита оппозиционера в свою очередь назвала прошение ФСИН политически мотивированным.Адвокат Навального Ольга Михайлова отмечала, что в случае удовлетворения представления ему назначат 3,5 года реального срока, но зачтут время, проведенное под домашним арестом.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил того под стражу на 30 суток.Основанием для ареста блогера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день его определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, а до этого был объявлен в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил блогера к 3,5 годам условно.
https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595430791.html
https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html
москва
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593626671_97:0:2086:1492_1920x0_80_0_0_8e921b62b640ea3d4c938211530effc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, москва, германия, происшествия

Навального привезут на суд по замене условного срока на реальный

17:32 01.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Алексея Навального решили доставить в Мосгорсуд, где в выездном формате будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Между тем прошлое заседание, на котором защита оспаривала арест оппозиционера, прошло без его личного участия – взамен была налажена видеосвязь из СИЗО.

"Будет произведена доставка", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сегодня в пресс-службе инстанции журналистам сообщили, что судья Симоновского суда Москвы Наталья Чепрасова проведет заседание по представлению ФСИН в выездном формате в Московском городском суде. Это обусловлено большей вместительностью Мосгорсуда, на территорию которого допустят пишущих корреспондентов (по одному журналисту от издания).
В понедельник же Генпрокуратура объявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный. Защита оппозиционера в свою очередь назвала прошение ФСИН политически мотивированным.
Дмитрий Медведев: Считаю Навального политическим проходимцем - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 08:04
Медведев назвал Навального политическим проходимцем
Адвокат Навального Ольга Михайлова отмечала, что в случае удовлетворения представления ему назначат 3,5 года реального срока, но зачтут время, проведенное под домашним арестом.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил того под стражу на 30 суток.
Основанием для ареста блогера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день его определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, а до этого был объявлен в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил блогера к 3,5 годам условно.
Кадр из репортажа Mash Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 16:34
Недостроенная провокация. Миф о дворце Путина не сработал
 
Ольга МихайловаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Генеральная прокуратура РФМоскваГерманияПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния