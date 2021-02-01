https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595532832.html

Разбирательство о замене срока Навальному реальным пройдет в Мосгорсуде

Разбирательство о замене срока Навальному реальным пройдет в Мосгорсуде

Представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, рассмотрение которого было запланировано в Симоновском суде столицы, изучат в... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:03

2021-02-01T16:03

2021-02-01T17:11

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

германия

химки

происшествия

россия

алексей навальный

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, рассмотрение которого было запланировано в Симоновском суде столицы, изучат в выездном формате в Мосгорсуде, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

германия

химки

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, германия, химки, происшествия, россия, алексей навальный