Разбирательство о замене срока Навальному реальным пройдет в Мосгорсуде
16:03 01.02.2021 (обновлено: 17:11 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, рассмотрение которого было запланировано в Симоновском суде столицы, изучат в выездном формате в Мосгорсуде, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"С учетом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ, с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции, принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда", - рассказал собеседник агентства.
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В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.