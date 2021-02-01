https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595470120.html

Суд изберет меру пресечения пресс-секретарю Навального

Суд изберет меру пресечения пресс-секретарю Навального

Басманный суд Москвы в понедельник решит вопрос о мере пресечения для пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киры Ярмыш, подозреваемой по делу о... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:50

2021-02-01T11:50

2021-02-01T14:27

кира ярмыш

альянс врачей

любовь соболь

николай ляскин

олег навальный

алексей навальный

pussy riot

мария алехина

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник решит вопрос о мере пресечения для пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киры Ярмыш, подозреваемой по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированном митинге, сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова.По материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Ранее по этой статье суд отправили под домашний арест брата Навального Олега, его соратников Любовь Соболь и Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву. Далее были задержаны Ярмыш и еще один соратник Навального Николай Ляскин.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595430791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кира ярмыш, альянс врачей, любовь соболь, николай ляскин, олег навальный, алексей навальный, pussy riot, мария алехина, происшествия