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Суд изберет меру пресечения пресс-секретарю Навального
Суд изберет меру пресечения пресс-секретарю Навального
Басманный суд Москвы в понедельник решит вопрос о мере пресечения для пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киры Ярмыш, подозреваемой по делу о... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:50
2021-02-01T14:27
кира ярмыш
альянс врачей
любовь соболь
николай ляскин
олег навальный
алексей навальный
pussy riot
мария алехина
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник решит вопрос о мере пресечения для пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киры Ярмыш, подозреваемой по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированном митинге, сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова.По материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Ранее по этой статье суд отправили под домашний арест брата Навального Олега, его соратников Любовь Соболь и Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву. Далее были задержаны Ярмыш и еще один соратник Навального Николай Ляскин.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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кира ярмыш, альянс врачей, любовь соболь, николай ляскин, олег навальный, алексей навальный, pussy riot, мария алехина, происшествия

Суд изберет меру пресечения пресс-секретарю Навального

11:50 01.02.2021 (обновлено: 14:27 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник решит вопрос о мере пресечения для пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киры Ярмыш, подозреваемой по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированном митинге, сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова.
"Вопрос о мере пресечения решит Басманный суд сегодня после обеда", - сказала она. Пока ходатайство туда, однако, не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
Ранее по этой статье суд отправили под домашний арест брата Навального Олега, его соратников Любовь Соболь и Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву. Далее были задержаны Ярмыш и еще один соратник Навального Николай Ляскин.
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
 
Кира ЯрмышАльянс врачейЛюбовь СобольНиколай ЛяскинОлег НавальныйАлексей НавальныйPussy RiotМария АлехинаПроисшествия
 
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