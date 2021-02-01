https://ria.ru/20210201/navalnyy-1595430791.html

Медведев назвал Навального политическим проходимцем

Медведев назвал Навального политическим проходимцем

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает Алексея Навального "политическим проходимцем", который авантюрными способами... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:04

2021-02-01T08:04

2021-02-01T12:53

большое интервью дмитрия медведева

россия

дмитрий медведев

алексей навальный

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает Алексея Навального "политическим проходимцем", который авантюрными способами стремится "залезть во власть" для достижения собственных целей, при этом сейчас его деятельность стала гораздо более "циничной и разнузданной"."Но сейчас его деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была ещё несколько лет назад", - добавил он.Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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2021

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Дмитрий Медведев: "Считаю Навального политическим проходимцем" Интервью Дмитрия Медведева представителям СМИ 2021-02-01T08:04 true PT21M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью дмитрия медведева, россия, дмитрий медведев, алексей навальный, политика