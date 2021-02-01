Медведев назвал Навального политическим проходимцем
08:04 01.02.2021 (обновлено: 12:53 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает Алексея Навального "политическим проходимцем", который авантюрными способами стремится "залезть во власть" для достижения собственных целей, при этом сейчас его деятельность стала гораздо более "циничной и разнузданной".
"Что я думаю в отношении Навального, или гражданина Навального, я скажу. Первое, что могу сказать. Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.
"Но сейчас его деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была ещё несколько лет назад", - добавил он.
Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.
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