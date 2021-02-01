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Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей
Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей
Щербинский суд Москвы на 20 тысяч рублей оштрафовал задержанную на несогласованной акции в Москве Юлию Навальную, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:00
2021-02-01T13:43
юлия навальная
россия
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Щербинский суд Москвы на 20 тысяч рублей оштрафовал задержанную на несогласованной акции в Москве Юлию Навальную, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова."Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта), и оштрафовал на 20 тысяч рублей", - сказала пресс-секретарь.Накануне жену Алексея Навального задержали на несогласованной акции в Москве, доставили в полицию, но отпустили из УВД после составления протокола. Также Юлию Навальную задерживали на несогласованной акции 23 января, впоследствии в ее квартире прошел обыск по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологического режима.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Москве, по данным полиции, на улицы вышли около 2 тысяч человек.
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юлия навальная, россия, алексей навальный, москва, происшествия

Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей

13:00 01.02.2021 (обновлено: 13:43 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСупруга Алексея Навального Юлия у здания Щербинского районного суда города Москвы
Супруга Алексея Навального Юлия у здания Щербинского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Щербинский суд Москвы на 20 тысяч рублей оштрафовал задержанную на несогласованной акции в Москве Юлию Навальную, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.
"Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта), и оштрафовал на 20 тысяч рублей", - сказала пресс-секретарь.
Накануне жену Алексея Навального задержали на несогласованной акции в Москве, доставили в полицию, но отпустили из УВД после составления протокола. Также Юлию Навальную задерживали на несогласованной акции 23 января, впоследствии в ее квартире прошел обыск по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологического режима.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. В Москве, по данным полиции, на улицы вышли около 2 тысяч человек.
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Юлия НавальнаяРоссияАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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