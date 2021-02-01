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https://ria.ru/20210201/mosgorsud-1595594479.html
Около Мосгорсуда ограничат дорожное движение 2 февраля
Около Мосгорсуда ограничат дорожное движение 2 февраля
Дорожное движение в районе Мосгорсуда ограничат во вторник, 2 февраля, сообщается на сайте столичного главка МВД. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T23:27
2021-02-01T23:27
ив роше
ольга михайлова
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
кировлес
москва
химки
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Дорожное движение в районе Мосгорсуда ограничат во вторник, 2 февраля, сообщается на сайте столичного главка МВД.Судья Симоновского суда столицы во вторник рассмотрит вопрос об отмене условного срока и замене его на реальный Алексею Навальному, заседание пройдет в выездном формате в Мосгорсуде.Мосгорсуд находится по адресу улица Богородский Вал, 8, указанные в сообщении улицы располагаются вокруг здания суда.Изначально судебное заседание в Мосгорсуде было назначено на 10.00, но позже перенесли на час, на 11.00, по просьбе адвокатов для согласования их позиции с подзащитным. На территорию суда и в зал заседаний допустят аккредитованных пишущих корреспондентов. Также известно, что оппозиционера лично доставят в суд из СИЗО для участия в процессе.В понедельник Генеральная прокуратура РФ заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный, считает представление законным и обоснованным. Защита оппозиционера в свою очередь называет прошение ФСИН политически мотивированным. Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявляла, что в случае удовлетворения представления ему назначат наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, а также зачтут время, проведенное под домашним арестом.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.
https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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ив роше, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кировлес, москва, химки, происшествия

Около Мосгорсуда ограничат дорожное движение 2 февраля

23:27 01.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Дорожное движение в районе Мосгорсуда ограничат во вторник, 2 февраля, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Судья Симоновского суда столицы во вторник рассмотрит вопрос об отмене условного срока и замене его на реальный Алексею Навальному, заседание пройдет в выездном формате в Мосгорсуде.
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"ГУ МВД России по Москве информирует об ограничении дорожного движения по следующим адресам: Проектируемый проезд 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал - с 00.00 часов 2 февраля, улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917 - с 9.00 часов 2 февраля, улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова - с 9.00 часов 2 февраля", - говорится в сообщении.

Мосгорсуд находится по адресу улица Богородский Вал, 8, указанные в сообщении улицы располагаются вокруг здания суда.
Изначально судебное заседание в Мосгорсуде было назначено на 10.00, но позже перенесли на час, на 11.00, по просьбе адвокатов для согласования их позиции с подзащитным. На территорию суда и в зал заседаний допустят аккредитованных пишущих корреспондентов. Также известно, что оппозиционера лично доставят в суд из СИЗО для участия в процессе.
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В понедельник Генеральная прокуратура РФ заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный, считает представление законным и обоснованным. Защита оппозиционера в свою очередь называет прошение ФСИН политически мотивированным. Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявляла, что в случае удовлетворения представления ему назначат наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, а также зачтут время, проведенное под домашним арестом.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.
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Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.
 
Ив РошеОльга МихайловаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)КировлесМоскваХимкиПроисшествия
 
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