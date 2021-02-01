https://ria.ru/20210201/morozy-1595497743.html

Москвичам пообещали тимофеевские морозы

Москвичам пообещали тимофеевские морозы

Тимофеевские морозы идут в Москву, в начале следующей недели они достигнут пика, ночью - до минус 27, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:32

2021-02-01T13:32

2021-02-01T13:56

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тимофеевские морозы идут в Москву, в начале следующей недели они достигнут пика, ночью - до минус 27, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в ночь на субботу температура упадет до минус 15 - минус 20, в ночь на воскресенье - минус 18 - минус 23."К нам придут тимофеевские морозы. В начале следующей недели морозы достигнут своего пика и столбики термометров опустятся до минус 22 - минус 27 градусов. Это может быть холоднее, чем в крещенские морозы, когда 18 января столбики опустились до минус 23,6 градусов", - сказал Тишковец."Первая половина февраля – аномально холодная, сегодня, завтра, послезавтра последние теплые деньки переживаем. Потом пойдет обвал мощный – и будем мерзнуть до середины месяца. Потом произойдет отскок в норму, но связано это будет с фронтальными системами, с облаками, и температуру это вернет в показатели нормы", - добавил он.

https://ria.ru/20210125/kholod-1594406723.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество