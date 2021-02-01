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https://ria.ru/20210201/morozy-1595497743.html
Москвичам пообещали тимофеевские морозы
Москвичам пообещали тимофеевские морозы
Тимофеевские морозы идут в Москву, в начале следующей недели они достигнут пика, ночью - до минус 27, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:32
2021-02-01T13:56
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тимофеевские морозы идут в Москву, в начале следующей недели они достигнут пика, ночью - до минус 27, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в ночь на субботу температура упадет до минус 15 - минус 20, в ночь на воскресенье - минус 18 - минус 23."К нам придут тимофеевские морозы. В начале следующей недели морозы достигнут своего пика и столбики термометров опустятся до минус 22 - минус 27 градусов. Это может быть холоднее, чем в крещенские морозы, когда 18 января столбики опустились до минус 23,6 градусов", - сказал Тишковец."Первая половина февраля – аномально холодная, сегодня, завтра, послезавтра последние теплые деньки переживаем. Потом пойдет обвал мощный – и будем мерзнуть до середины месяца. Потом произойдет отскок в норму, но связано это будет с фронтальными системами, с облаками, и температуру это вернет в показатели нормы", - добавил он.
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество

Москвичам пообещали тимофеевские морозы

13:32 01.02.2021 (обновлено: 13:56 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГолубь на кормушке для птиц в парке Дружбы в Москве
Голубь на кормушке для птиц в парке Дружбы в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тимофеевские морозы идут в Москву, в начале следующей недели они достигнут пика, ночью - до минус 27, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в ночь на субботу температура упадет до минус 15 - минус 20, в ночь на воскресенье - минус 18 - минус 23.
Зима с сугробами и морозами в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.

Дети играют на снежной горке на Красной площади в Москве
1 из 14

За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Для полной расчистки города потребуется несколько суток.

Сотрудники ГБУ Гормост проводят чистку снега и наледи на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве
2 из 14

Для полной расчистки города потребуется несколько суток.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.

Уборка снега на Никольской улице в Москве
3 из 14

Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.

Мужчины толкают машину, застрявшую на дороге во время снегопада
4 из 14

ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.

Уборка снега на Никольской улице в Москве
5 из 14

Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.

Снегоуборочная техника в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
6 из 14

На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.

Сотрудники коммунальных служб на заснеженной Никольской улице в Москве
7 из 14

В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.

Прохожие на заснеженной Красной площади в Москве
8 из 14

Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.

Дети катаются на ватрушке возле Новоспасского монастыря в Москве
9 из 14

Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.

Покрытая льдом Останкинская телебашня в Москве
10 из 14

Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.

Рыбаки на льду Химкинского водохранилища в Москве
11 из 14

Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.

Женщина на лыжах на Бездонном озере в Серебряном бору в Москве
12 из 14

С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.

Синица в Измайловском парке в Москве
13 из 14

Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.

Мужчина в Измайловском парке в Москве
14 из 14

Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 14

За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 14

Для полной расчистки города потребуется несколько суток.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 14

Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 14

Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 14

В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 14

Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 14

Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 14

Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 14

С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.

© РИА Новости / Максим Блинов
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13 из 14

Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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14 из 14

Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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"К нам придут тимофеевские морозы. В начале следующей недели морозы достигнут своего пика и столбики термометров опустятся до минус 22 - минус 27 градусов. Это может быть холоднее, чем в крещенские морозы, когда 18 января столбики опустились до минус 23,6 градусов", - сказал Тишковец.
"Первая половина февраля – аномально холодная, сегодня, завтра, послезавтра последние теплые деньки переживаем. Потом пойдет обвал мощный – и будем мерзнуть до середины месяца. Потом произойдет отскок в норму, но связано это будет с фронтальными системами, с облаками, и температуру это вернет в показатели нормы", - добавил он.
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