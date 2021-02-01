Медведев раскритиковал блокировку аккаунтов Трампа
07:06 01.02.2021 (обновлено: 12:51 01.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал блокировку аккаунтов Дональда Трампа вопиющим случаем "за гранью понимания": тогда еще действующего президента США отрезали от избирателей, потому что соцсети симпатизируют демократам.
"Вы упомянули про этот случай с Дональдом Трампом. Он вопиющий, он просто за гранью понимания. Президента Соединенных Штатов, человека, которому не предъявлено, подчеркиваю, обвинение ни по каким статьям – идут разговоры, но это разговоры, пока там процедуры какие-то – в отсутствие законодательного регулирования деятельности этих сетей отрезают от избирателей", – заявил Медведев в интервью российским СМИ.
Он отметил, что у Трампа только в микроблоге Twitter было 85 миллионов подписчиков, в аккаунтах других соцсетей "тоже немало" – по разным оценкам, в целом чуть ли не до 200 миллионов.
"Причем это действующий президент крупнейшей экономики мира, очень важной страны. Почему такое решение принимают? Ну потому что они так посчитали правильным сделать. А почему они так посчитали правильным сделать? А потому что они симпатизируют демократам. Но это должно отражаться на объективности их позиции? По-хорошему – нет", – убежден зампред Совбеза.
Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.