https://ria.ru/20210201/medvedev-1595427624.html

Медведев раскритиковал блокировку аккаунтов Трампа

Медведев раскритиковал блокировку аккаунтов Трампа

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал блокировку аккаунтов Дональда Трампа вопиющим случаем "за гранью понимания": тогда еще... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T07:06

2021-02-01T07:06

2021-02-01T12:51

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал блокировку аккаунтов Дональда Трампа вопиющим случаем "за гранью понимания": тогда еще действующего президента США отрезали от избирателей, потому что соцсети симпатизируют демократам.Он отметил, что у Трампа только в микроблоге Twitter было 85 миллионов подписчиков, в аккаунтах других соцсетей "тоже немало" – по разным оценкам, в целом чуть ли не до 200 миллионов.Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210129/blokirovka-1595180444.html

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россия, капитолий, дональд трамп, дмитрий медведев, youtube, вашингтон (город), сша, twitter, технологии, в мире