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Путин возложил цветы к могиле Ланового

Путин возложил цветы к могиле Ланового

Президент РФ Владимир Путин на Новодевичьем кладбище возложил цветы к могиле народного артиста СССР Василия Ланового. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T18:38

2021-02-01T18:38

2021-02-01T19:22

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борис ельцин

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общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Новодевичьем кладбище возложил цветы к могиле народного артиста СССР Василия Ланового.Прощание с актером, общественным деятелем и театральным педагогом Василием Лановым, который ушел из жизни 28 января в возрасте 87 лет, прошло в понедельник в Вахтанговском театре, позже его похоронили на Новодевичьем кладбище."Не то чтобы были близки, мы были хорошо знакомы. Действительно, в последние годы всегда шли вместе в строю "Бессмертного полка", - сказал Путин журналистам, вспоминая актера.Президент отметил, что Лановой "оставил очень яркий след в искусстве и, можно сказать, в судьбах очень многих людей"."Потому что те образы, которые он создавал, безусловно, влияли на воспитание целых поколений. Мне, конечно, очень жаль, что он ушел из жизни", - сказал Путин.Проститься с актером пришли мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, министр обороны Сергей Шойгу, представители всероссийского движения "Волонтеры победы", помощник президента РФ Владимир Мединский, актеры Александр Олешко, Алексей Гуськов, Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, художник Никас Сафронов, певец Григорий Лепс и другие.

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Путин возложил цветы к могиле Ланового Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле известного актера Ланового, который был похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище. 2021-02-01T18:38 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, василий лановой, владимир путин, борис ельцин, москва, ссср, общество