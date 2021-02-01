https://ria.ru/20210201/lanovoy-1595507952.html

Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище

Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище

Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:19

2021-02-01T14:19

2021-02-01T16:47

культура

умер василий лановой

волонтеры победы

россия

василий лановой

владимир мединский

геннадий зюганов

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595462031_0:221:2866:1834_1920x0_80_0_0_91d21d6bc48ab22e0315737388b65fec.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Днем с ним простились в Вахтанговском театре. На церемонию пришли мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, министр обороны Сергей Шойгу, представители всероссийского движения "Волонтеры победы", помощник президента Владимир Мединский, актеры Александр Олешко, Алексей Гуськов, Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, художник Никас Сафронов, певец Григорий Лепс и многие другие.Актера похоронили с воинскими почестями недалеко от могилы писателя-сатирика Михаила Жванецкого.Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания Щукинского училища в 1957 году его приняли в труппу Театра имени Вахтангова. Там артист прослужил до конца жизни, сыграв главные роли в знаменитых спектаклях "Принцесса Турандот", "Каменный гость", "Антоний и Клеопатра", "Мария Тюдор", "Князь Андрей" и других. Артист также создал множество образов в культовых советских фильмах: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Коллеги", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Солярис", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и многих других.

https://ria.ru/20210201/lanovoy-1595476580.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, волонтеры победы, россия, василий лановой, владимир мединский, геннадий зюганов, москва, общество