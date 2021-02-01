Толстой назвал Ланового великим актером

"Я Василия Семеновича знал... даже странно говорить об этом в прошедшем времени, мне всегда казалось, что такие люди, как он, они олицетворяют нашу страну. Он был патриотом нашей страны и очень любил нашу родину. Он был скромный человеком. Он был человеком великим. Великим артистом, великим гражданином России. Сегодня мы прощаемся с ним. Он ушел от нас. И очень хочется верить, что появится другие. Он бы очень этого хотел", - сказал Толстой журналистам.