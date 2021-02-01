https://ria.ru/20210201/lanovoy-1595461702.html

Лановой всегда был честен в профессии актера, заявил Маковецкий

Лановой всегда был честен в профессии актера, заявил Маковецкий

Народный артист СССР Василий Лановой всегда был честен в отношении своей профессии и всех дел, которыми он занимался, сказал на церемонии прощания актер Сергей... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:19

2021-02-01T11:19

2021-02-01T12:43

театр

театр имени е. вахтангова

культура

умер василий лановой

евгений вахтангов

сергей маковецкий

василий лановой

москва

ссср

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой всегда был честен в отношении своей профессии и всех дел, которыми он занимался, сказал на церемонии прощания актер Сергей Маковецкий.Актер, общественный деятель, театральный педагог Василий Лановой скончался в больнице 28 января в возрасте 87 лет, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Прощание с ним проходит в понедельник в Театре имени Вахтангова, где актер служил более 60 лет. Позже его похоронят на Новодевичьем кладбище.Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания Щукинского училища в 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова. В этом театре артист прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых вахтанговских спектаклях "Принцесса Турандот", "Каменный гость", "Антоний и Клеопатра", "Мария Тюдор", "Князь Андрей" и других. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/1595353746.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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