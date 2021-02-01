В Москве началось прощание с Василием Лановым
Клеопатра – Юлия Борисова, Цезарь – Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в театре им. Вахтангова
Клеопатра – Юлия Борисова, Цезарь – Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в театре им. Вахтангова
Кадр из художественного фильма "Анна и командор". Режиссер Евгений Хринюк. В главных ролях: Анна – актриса Алиса Фрейндлих. Командор – артист Василий Лановой
Кадр из художественного фильма "Анна и командор". Режиссер Евгений Хринюк. В главных ролях: Анна – актриса Алиса Фрейндлих. Командор – артист Василий Лановой
Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса". Режиссер – Александр Птушко
Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса". Режиссер – Александр Птушко
Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"
Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"
Кадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина Василий Лановой, в роли Риты -- Эльза Леждей.
Кадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина Василий Лановой, в роли Риты -- Эльза Леждей.
Василий Лановой (в роли Вронского) на съемках художественного фильма "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Режиссер Александр Зархи
Василий Лановой (в роли Вронского) на съемках художественного фильма "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Режиссер Александр Зархи
Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра им. Вахтангова
Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра им. Вахтангова
Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского – Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой – Галина Ляпина
Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского – Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой – Галина Ляпина
Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев
Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев
Василий Лановой (первый справа) в роли генерала Вольфа, Олег Табаков (второй справа) в роли Шелленберга и Николай Прокопович (слева) в роли Гиммлера в сцене из фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Василий Лановой (первый справа) в роли генерала Вольфа, Олег Табаков (второй справа) в роли Шелленберга и Николай Прокопович (слева) в роли Гиммлера в сцене из фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика "Шестое июля"
Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика "Шестое июля"
Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха – Гарри Дунц, в роли Калафа – Василий Лановой. Государственный академический театр им. Вахтангова
Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха – Гарри Дунц, в роли Калафа – Василий Лановой. Государственный академический театр им. Вахтангова
Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги"
Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги"
Клеопатра – Юлия Борисова, Цезарь – Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в театре им. Вахтангова
Кадр из художественного фильма "Анна и командор". Режиссер Евгений Хринюк. В главных ролях: Анна – актриса Алиса Фрейндлих. Командор – артист Василий Лановой
Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса". Режиссер – Александр Птушко
Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"
Кадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина Василий Лановой, в роли Риты -- Эльза Леждей.
Василий Лановой (в роли Вронского) на съемках художественного фильма "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Режиссер Александр Зархи
Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра им. Вахтангова
Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского – Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой – Галина Ляпина
Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев
Василий Лановой (первый справа) в роли генерала Вольфа, Олег Табаков (второй справа) в роли Шелленберга и Николай Прокопович (слева) в роли Гиммлера в сцене из фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика "Шестое июля"
Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха – Гарри Дунц, в роли Калафа – Василий Лановой. Государственный академический театр им. Вахтангова
Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги"
Церемония прощания проходила в Театре имени Вахтангова, где Василий Лановой служил больше 60 лет. Гроб установили на сцене в окружении венков. В зале звучали музыка и стихи в исполнении артиста.
Церемония прощания проходила в Театре имени Вахтангова, где Василий Лановой служил больше 60 лет. Гроб установили на сцене в окружении венков. В зале звучали музыка и стихи в исполнении артиста.
Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.
Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.
"Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.
Гражданская панихида началась в десять часов утра, но люди начали собираться возле театра задолго до этого. Ближе к полудню очередь из желающих проститься с актером растянулась на десятки метров.
Гражданская панихида началась в десять часов утра, но люди начали собираться возле театра задолго до этого. Ближе к полудню очередь из желающих проститься с актером растянулась на десятки метров.
Проститься с Василием Лановым приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким актера.
Проститься с Василием Лановым приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким актера.
Помощник президента Владимир Мединский на церемонии прощания с Василием Лановым.
Помощник президента Владимир Мединский на церемонии прощания с Василием Лановым.
В очередь на входе в театр встают даже люди, которые не знали о церемонии. "Это великого хоронят, Ланового", — отвечает полицейский на вопрос, почему собрались люди.
В очередь на входе в театр встают даже люди, которые не знали о церемонии. "Это великого хоронят, Ланового", — отвечает полицейский на вопрос, почему собрались люди.
Актер Сергей Маковецкий вспоминает Василия Ланового как человека, который всегда был честен в профессии и всех делах, которыми занимался.
Актер Сергей Маковецкий вспоминает Василия Ланового как человека, который всегда был честен в профессии и всех делах, которыми занимался.
Вахтанговец Евгений Князев считает кончину Ланового, чья жизнь была настоящим подвигом, потерей не только для театра, но и для всей страны.
Вахтанговец Евгений Князев считает кончину Ланового, чья жизнь была настоящим подвигом, потерей не только для театра, но и для всей страны.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Василием Лановым.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Василием Лановым.
Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников.
Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников.
Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.
Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.
Церемония прощания проходила в Театре имени Вахтангова, где Василий Лановой служил больше 60 лет. Гроб установили на сцене в окружении венков. В зале звучали музыка и стихи в исполнении артиста.
Фасад здания театра украсили портретами Ланового, на которых он запечатлен в лучших ролях.
"Мы пришли проводить любимого друга, товарища, наставника. Один из самых талантливых художников, настоящий европейский интеллигент", — сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.
Гражданская панихида началась в десять часов утра, но люди начали собираться возле театра задолго до этого. Ближе к полудню очередь из желающих проститься с актером растянулась на десятки метров.
Проститься с Василием Лановым приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным и близким актера.
Помощник президента Владимир Мединский на церемонии прощания с Василием Лановым.
В очередь на входе в театр встают даже люди, которые не знали о церемонии. "Это великого хоронят, Ланового", — отвечает полицейский на вопрос, почему собрались люди.
Актер Сергей Маковецкий вспоминает Василия Ланового как человека, который всегда был честен в профессии и всех делах, которыми занимался.
Вахтанговец Евгений Князев считает кончину Ланового, чья жизнь была настоящим подвигом, потерей не только для театра, но и для всей страны.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Василием Лановым.
Гроб с телом актера вынесли из театра под аплодисменты поклонников.
Позже Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище.