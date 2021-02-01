https://ria.ru/20210201/lanovoy-1595445640.html

В Москве началось прощание с Василием Лановым

В Москве началось прощание с Василием Лановым

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым началось в понедельник в Театре имени Вахтангова, где актер служил более 60 лет, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:03

2021-02-01T10:03

2021-02-01T12:42

культура

умер василий лановой

театр

василий лановой

театр имени е. вахтангова

москва

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым началось в понедельник в Театре имени Вахтангова, где актер служил более 60 лет, передает корреспондент РИА Новости.Актер, общественный деятель, театральный педагог Василий Лановой скончался в московской больнице 28 января в возрасте 87 лет, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.Фасад здания театра украшают портреты Ланового, на которых он запечатлен в своих лучших театральных ролях. Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении венков, в том числе от президента РФ и правительства. Звучат музыка и стихи в исполнении Ланового.Позже актера похоронят на Новодевичьем кладбище.Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания Щукинского училища в 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова. В этом театре артист прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых вахтанговских спектаклях "Принцесса Турандот", "Каменный гость", "Антоний и Клеопатра", "Мария Тюдор", "Князь Андрей" и других. Актер также сыграл множество ролей в культовых советских фильмах: "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/lanovoy-1595202137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, театр, василий лановой, театр имени е. вахтангова, москва