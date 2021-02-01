https://ria.ru/20210201/kovid-1595425202.html
В НИИ гриппа заявили об отсутствии в России штаммов из Британии и ЮАР
В НИИ гриппа заявили об отсутствии в России штаммов из Британии и ЮАР
На территории России не циркулируют новые штаммы коронавирусной инфекции из Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, сообщают ученые Научно-исследовательского... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T04:42
2021-02-01T04:42
2021-02-01T04:42
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На территории России не циркулируют новые штаммы коронавирусной инфекции из Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, сообщают ученые Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева.Исследователи добавляют, что мониторинг данных штаммов продолжается на постоянной основе.Отмечается, что секвенирование 1547 полных геномов циркулирующих в стране вирусов SARS-CoV-2 провели под руководством НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко. Генетический надзор охватил 56 российских регионов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210201/moshenniki-1595424417.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, великобритания, юар, бразилия, сша, общество