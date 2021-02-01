https://ria.ru/20210201/kovid-1595425202.html

В НИИ гриппа заявили об отсутствии в России штаммов из Британии и ЮАР

В НИИ гриппа заявили об отсутствии в России штаммов из Британии и ЮАР

На территории России не циркулируют новые штаммы коронавирусной инфекции из Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, сообщают ученые Научно-исследовательского... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T04:42

2021-02-01T04:42

2021-02-01T04:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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михаил мурашко

великобритания

юар

бразилия

сша

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На территории России не циркулируют новые штаммы коронавирусной инфекции из Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, сообщают ученые Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева.Исследователи добавляют, что мониторинг данных штаммов продолжается на постоянной основе.Отмечается, что секвенирование 1547 полных геномов циркулирующих в стране вирусов SARS-CoV-2 провели под руководством НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко. Генетический надзор охватил 56 российских регионов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210201/moshenniki-1595424417.html

россия

великобритания

юар

бразилия

сша

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2021

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