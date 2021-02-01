Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595421857.html
В Казахстане стартовала вакцинация от коронавируса "Спутником V"
В Казахстане стартовала вакцинация от коронавируса "Спутником V"
Кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в Казахстане в понедельник. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T01:07
2021-02-01T01:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алма-ата
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590368502_174:35:1667:875_1920x0_80_0_0_6eeee0e2a0d5275d6c06a7627e93390a.jpg
АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в Казахстане в понедельник.Первыми прививку получат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и представители других профессий, находящихся в группе повышенного риска заболевания COVID-19.На данном этапе казахстанцы получают прививки вакциной "Спутник V" российского производства. Первая партия данной вакцины была поставлена в Казахстан накануне.Ожидается, что с 15 февраля в стране будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса (в центральном Казахстане). Согласно планам правительства, в период с февраля по июль на карагандинском предприятии будет произведено до 2 миллионов доз вакцины "Спутник V".Кроме того, с апреля планируется начало вакцинации населения отечественной вакциной QazCovid-in, которая в настоящее время проходит заключительную фазу клинических исследований.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210131/vaktsinatsiya-1595349511.html
алма-ата
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590368502_132:0:1731:1199_1920x0_80_0_0_23f929bc3812919bd4100802a6344449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алма-ата, казахстан, в мире

В Казахстане стартовала вакцинация от коронавируса "Спутником V"

01:07 01.02.2021 (обновлено: 01:09 01.02.2021)
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе" в Казахстане
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе в Казахстане - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Sputnik / Абзал Калиев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в Казахстане в понедельник.
Первыми прививку получат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и представители других профессий, находящихся в группе повышенного риска заболевания COVID-19.
На данном этапе казахстанцы получают прививки вакциной "Спутник V" российского производства. Первая партия данной вакцины была поставлена в Казахстан накануне.
Ожидается, что с 15 февраля в стране будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса (в центральном Казахстане). Согласно планам правительства, в период с февраля по июль на карагандинском предприятии будет произведено до 2 миллионов доз вакцины "Спутник V".
Кроме того, с апреля планируется начало вакцинации населения отечественной вакциной QazCovid-in, которая в настоящее время проходит заключительную фазу клинических исследований.
Прибытие первой партии российской вакцины Sputnik V в Донецк - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
Вчера, 11:59Распространение коронавируса
В ДНР с понедельника начнут вакцинацию от коронавируса "Спутником V"
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алма-АтаКазахстанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20В офисе Трампа сообщили подробности по делу об импичменте
05:49СМИ: совершившие переворот в Мьянме военные назначили врио президента
05:24Зеленский прокомментировал расшифровку США его разговора с Трампом
05:17В Мьянме объявили ЧП после задержания руководителей страны
05:08Чижов: Россия готова помочь ЕС с производством своих вакцин от COVID-19
04:49Зеленский усомнился в американской демократии
04:43В Ассоциации российских банков оценили шансы улучшить кредитную историю
04:42В НИИ гриппа заявили об отсутствии в России штаммов из Британии и ЮАР
04:26Названы необычные симптомы дефицита витамина D
04:17В Мьянме начались перебои с интернетом
04:04Роспотребнадзор рассказал о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19
03:24Эксперты рассказали, для кого увеличатся выплаты с 1 февраля
03:19Экс-глава протокола рассказал о "большой" мечте Ельцина
03:13До 2023 года планируется запустить пять ракет "Союз" с космодрома Куру
03:09В Роструде напомнили о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале
03:06В Гидрометцентре предположили, когда долгосрочные прогнозы станут точнее
02:39Врач объяснил, нужен ли чистый кислород перенесшим COVID-19
02:39Юрист объяснил, почему могут отнять единственное жилье
02:39Китайский политолог предрек США упадок по британскому сценарию
02:38На Чукотке объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
Лента новостейМолния