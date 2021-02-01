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В Казахстане стартовала вакцинация от коронавируса "Спутником V"
В Казахстане стартовала вакцинация от коронавируса "Спутником V"
Кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в Казахстане в понедельник. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T01:07
2021-02-01T01:07
2021-02-01T01:09
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вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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алма-ата
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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в Казахстане в понедельник.Первыми прививку получат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и представители других профессий, находящихся в группе повышенного риска заболевания COVID-19.На данном этапе казахстанцы получают прививки вакциной "Спутник V" российского производства. Первая партия данной вакцины была поставлена в Казахстан накануне.Ожидается, что с 15 февраля в стране будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса (в центральном Казахстане). Согласно планам правительства, в период с февраля по июль на карагандинском предприятии будет произведено до 2 миллионов доз вакцины "Спутник V".Кроме того, с апреля планируется начало вакцинации населения отечественной вакциной QazCovid-in, которая в настоящее время проходит заключительную фазу клинических исследований.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алма-ата, казахстан, в мире
АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости.
Кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в Казахстане
в понедельник.
Первыми прививку получат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и представители других профессий, находящихся в группе повышенного риска заболевания COVID-19.
На данном этапе казахстанцы получают прививки вакциной "Спутник V
" российского производства. Первая партия данной вакцины была поставлена в Казахстан накануне.
Ожидается, что с 15 февраля в стране будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса (в центральном Казахстане). Согласно планам правительства, в период с февраля по июль на карагандинском предприятии будет произведено до 2 миллионов доз вакцины "Спутник V".
Кроме того, с апреля планируется начало вакцинации населения отечественной вакциной QazCovid-in, которая в настоящее время проходит заключительную фазу клинических исследований.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.