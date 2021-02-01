https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595421857.html

В Казахстане стартовала вакцинация от коронавируса "Спутником V"

В Казахстане стартовала вакцинация от коронавируса "Спутником V"

Кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в Казахстане в понедельник. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T01:07

2021-02-01T01:07

2021-02-01T01:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алма-ата

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в Казахстане в понедельник.Первыми прививку получат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и представители других профессий, находящихся в группе повышенного риска заболевания COVID-19.На данном этапе казахстанцы получают прививки вакциной "Спутник V" российского производства. Первая партия данной вакцины была поставлена в Казахстан накануне.Ожидается, что с 15 февраля в стране будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса (в центральном Казахстане). Согласно планам правительства, в период с февраля по июль на карагандинском предприятии будет произведено до 2 миллионов доз вакцины "Спутник V".Кроме того, с апреля планируется начало вакцинации населения отечественной вакциной QazCovid-in, которая в настоящее время проходит заключительную фазу клинических исследований.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210131/vaktsinatsiya-1595349511.html

алма-ата

казахстан

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алма-ата, казахстан, в мире