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Храм в здании Адмиралтейства в Петербурге открыли после реставрации
Храм в здании Адмиралтейства в Петербурге открыли после реставрации
Домовый храм во имя святителя Спиридона Тримифунтского в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге открыли после реставрации, сообщает пресс-служба администрации РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:40
2021-02-01T13:40
2021-02-01T13:56
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Домовый храм во имя святителя Спиридона Тримифунтского в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге открыли после реставрации, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Храм небольшой, но очень уютный. Самое главное, что он восстановлен в историческом здании Адмиралтейства. Мы продолжаем восстанавливать наше наследие", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия и освящения отреставрированного домового храма.Митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил чин освящения храма и Божественную литургию.Отмечается, что Беглов поблагодарил главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова за бережное отношение к истории российского флота и сохранение его традиций.Храм в здании Адмиралтейства является объектом исторического наследия. Он был построен в 1821 году по проекту Огюста Монферрана. В том же году храм освятили в память о дне рождения императора Александра I, приходившегося на день святого Спиридона Тримифунтского. В 1858 году домовый храм Адмиралтейства получил статус собора. 13 ноября 1920 года храм был закрыт и вновь открыт в 2013 году. Реставрационные и восстановительные работы проводились с марта 2019 года по приказу главкома ВМФ России.Спиридон Тримифунтский – раннехристианский святой, которого особо почитали в России. Считалось, что он помогает в делах и новых начинаниях, поэтому настоятель храма освящал все построенные в Петербурге корабли.
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туризм, россия, новости - религия и мировоззрение, александр беглов, санкт-петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Домовый храм во имя святителя Спиридона Тримифунтского в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге открыли после реставрации, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Храм небольшой, но очень уютный. Самое главное, что он восстановлен в историческом здании Адмиралтейства. Мы продолжаем восстанавливать наше наследие", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия и освящения отреставрированного домового храма.
Митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил чин освящения храма и Божественную литургию.
Отмечается, что Беглов поблагодарил главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова за бережное отношение к истории российского флота и сохранение его традиций.
Храм в здании Адмиралтейства является объектом исторического наследия. Он был построен в 1821 году по проекту Огюста Монферрана. В том же году храм освятили в память о дне рождения императора Александра I, приходившегося на день святого Спиридона Тримифунтского. В 1858 году домовый храм Адмиралтейства получил статус собора. 13 ноября 1920 года храм был закрыт и вновь открыт в 2013 году. Реставрационные и восстановительные работы проводились с марта 2019 года по приказу главкома ВМФ России.
Спиридон Тримифунтский – раннехристианский святой, которого особо почитали в России. Считалось, что он помогает в делах и новых начинаниях, поэтому настоятель храма освящал все построенные в Петербурге корабли.