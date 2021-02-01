Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210201/keshbek-1595499853.html
Эксперты рассказали о третьем этапе акции туристического кешбэка
Эксперты рассказали о третьем этапе акции туристического кешбэка
Федеральное агентство по туризму разослало туроператорам письмо, в котором объявило о подготовке к третьему этапу программы туристического кешбэка и оповестило, РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:52
2021-02-01T13:52
туризм
кешбэк
туризм
туристы
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
российский союз туриндустрии (рст)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/129087/17/1290871771_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_6388b994b81ab1674926c0e5dcd1dfb4.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму разослало туроператорам письмо, в котором объявило о подготовке к третьему этапу программы туристического кешбэка и оповестило, что в рамках акции будут продаваться турпакеты, круизы и размещение в отелях вплоть до 20 июня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина."Ведомство рекомендует туроператорам разработать для третьего этапа акции туры, включая предложения на 23 февраля и 8 марта, весенние школьные каникулы и майские праздники. В частности, это могут быть путевки выходного дня, включая активный отдых, спа-программы и санаторно-курортное лечение, событийные предложения на открытие летнего или круизного сезона и туры для школьников", — рассказала собеседница агентства.Ростуризм приглашает к участию в проекте туроператоров, зарегистрированных в едином реестре, гостиницы, классифицированные санаторно-курортные предприятия и электронные системы агрегаторов туруслуг.Основные условия акции остаются прежними: продолжительность поездки не менее двух ночей, а размер возврата средств — 20 процентов от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. Оплатить путешествие необходимо картой "Мир", на нее же придет кешбэк. Минимальная стоимость покупки не ограничена. Один человек может приобрести неограниченное количество туристических услуг."Ни дата начала третьего этапа, ни окно продаж в письме не обозначены. Судя по рекомендации подготовить предложения, в том числе на 23 февраля, акция должна начаться до этого праздника. Но тогда ее надо срочно рекламировать, чтобы туристы планировали покупку. Отсутствие масштабной рекламной кампании эксперты называют одной из причин недостаточной эффективности предыдущих этапов программы", — прокомментировала ситуацию представитель РСТ.Она также отметила, что пока не совсем понятно, на какую сумму из бюджета будет осуществлен кешбэк, напомнив, что на реализацию программы было выделено 15 миллиардов рублей. Но за два прошедших этапа россияне купили туров на 6,5 миллиарда рублей, общая сумма возврата составила один миллиард рублей.Первый этап акции прошел с 21 по 28 августа. Второй — начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря.
https://ria.ru/20210125/kolomna-1593999515.html
https://ria.ru/20210201/oka-1594775597.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/129087/17/1290871771_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_b0358d33c6a1a4fd4a0343214ab649b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кешбэк, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российский союз туриндустрии (рст)

Эксперты рассказали о третьем этапе акции туристического кешбэка

13:52 01.02.2021
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаОтдыхающие на пляже Балаклавы в Крыму. Архивное фото
Отдыхающие на пляже Балаклавы в Крыму. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму разослало туроператорам письмо, в котором объявило о подготовке к третьему этапу программы туристического кешбэка и оповестило, что в рамках акции будут продаваться турпакеты, круизы и размещение в отелях вплоть до 20 июня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
"Ведомство рекомендует туроператорам разработать для третьего этапа акции туры, включая предложения на 23 февраля и 8 марта, весенние школьные каникулы и майские праздники. В частности, это могут быть путевки выходного дня, включая активный отдых, спа-программы и санаторно-курортное лечение, событийные предложения на открытие летнего или круизного сезона и туры для школьников", — рассказала собеседница агентства.
Ростуризм приглашает к участию в проекте туроператоров, зарегистрированных в едином реестре, гостиницы, классифицированные санаторно-курортные предприятия и электронные системы агрегаторов туруслуг.
Основные условия акции остаются прежними: продолжительность поездки не менее двух ночей, а размер возврата средств — 20 процентов от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. Оплатить путешествие необходимо картой "Мир", на нее же придет кешбэк. Минимальная стоимость покупки не ограничена. Один человек может приобрести неограниченное количество туристических услуг.
Крестовоздвиженский собор на территории Коломенского кремля - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 08:00Туризм
Кусочек Франции и город музеев. Едем в Тарусу и Коломну!
"Ни дата начала третьего этапа, ни окно продаж в письме не обозначены. Судя по рекомендации подготовить предложения, в том числе на 23 февраля, акция должна начаться до этого праздника. Но тогда ее надо срочно рекламировать, чтобы туристы планировали покупку. Отсутствие масштабной рекламной кампании эксперты называют одной из причин недостаточной эффективности предыдущих этапов программы", — прокомментировала ситуацию представитель РСТ.
Она также отметила, что пока не совсем понятно, на какую сумму из бюджета будет осуществлен кешбэк, напомнив, что на реализацию программы было выделено 15 миллиардов рублей. Но за два прошедших этапа россияне купили туров на 6,5 миллиарда рублей, общая сумма возврата составила один миллиард рублей.
Первый этап акции прошел с 21 по 28 августа. Второй — начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря.
Памятник Илье Муромцу в городском парке на берегу Оки в городе Муроме - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 08:00Туризм
Родина богатыря, водяного и русалок. Что смотреть в заповедной Мещере
 
ТуризмКешбэкТуризмтуристыНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Российский союз туриндустрии (РСТ)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния