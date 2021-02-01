https://ria.ru/20210201/keshbek-1595499853.html

Эксперты рассказали о третьем этапе акции туристического кешбэка

Эксперты рассказали о третьем этапе акции туристического кешбэка

Федеральное агентство по туризму разослало туроператорам письмо, в котором объявило о подготовке к третьему этапу программы туристического кешбэка и оповестило, РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:52

2021-02-01T13:52

2021-02-01T13:52

туризм

кешбэк

туризм

туристы

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму разослало туроператорам письмо, в котором объявило о подготовке к третьему этапу программы туристического кешбэка и оповестило, что в рамках акции будут продаваться турпакеты, круизы и размещение в отелях вплоть до 20 июня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина."Ведомство рекомендует туроператорам разработать для третьего этапа акции туры, включая предложения на 23 февраля и 8 марта, весенние школьные каникулы и майские праздники. В частности, это могут быть путевки выходного дня, включая активный отдых, спа-программы и санаторно-курортное лечение, событийные предложения на открытие летнего или круизного сезона и туры для школьников", — рассказала собеседница агентства.Ростуризм приглашает к участию в проекте туроператоров, зарегистрированных в едином реестре, гостиницы, классифицированные санаторно-курортные предприятия и электронные системы агрегаторов туруслуг.Основные условия акции остаются прежними: продолжительность поездки не менее двух ночей, а размер возврата средств — 20 процентов от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. Оплатить путешествие необходимо картой "Мир", на нее же придет кешбэк. Минимальная стоимость покупки не ограничена. Один человек может приобрести неограниченное количество туристических услуг."Ни дата начала третьего этапа, ни окно продаж в письме не обозначены. Судя по рекомендации подготовить предложения, в том числе на 23 февраля, акция должна начаться до этого праздника. Но тогда ее надо срочно рекламировать, чтобы туристы планировали покупку. Отсутствие масштабной рекламной кампании эксперты называют одной из причин недостаточной эффективности предыдущих этапов программы", — прокомментировала ситуацию представитель РСТ.Она также отметила, что пока не совсем понятно, на какую сумму из бюджета будет осуществлен кешбэк, напомнив, что на реализацию программы было выделено 15 миллиардов рублей. Но за два прошедших этапа россияне купили туров на 6,5 миллиарда рублей, общая сумма возврата составила один миллиард рублей.Первый этап акции прошел с 21 по 28 августа. Второй — начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря.

https://ria.ru/20210125/kolomna-1593999515.html

https://ria.ru/20210201/oka-1594775597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российский союз туриндустрии (рст)