https://ria.ru/20210201/karabakh-1595460812.html

Медведев оценил работу Путина по урегулированию в Карабахе

Медведев оценил работу Путина по урегулированию в Карабахе

Работа президента России Владимира Путина по разрешению ситуации в Карабахе была филигранной, если бы не эти усилия, конфликт продолжался бы до сих пор, считает РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:15

2021-02-01T11:15

2021-02-01T12:19

большое интервью дмитрия медведева

ситуация в нагорном карабахе

россия

дмитрий медведев

владимир путин

москва

армения

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Работа президента России Владимира Путина по разрешению ситуации в Карабахе была филигранной, если бы не эти усилия, конфликт продолжался бы до сих пор, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Путина Баку и Ереван договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы."Очень хорошо, что благодаря работе президента России… Причём эта работа была филигранная, я в один из дней наблюдал за этой работой. Владимир Владимирович находился в часовых дискуссиях между всеми участниками этого конфликта. Если бы не его работа, скажем прямо, этот конфликт мог бы продолжаться до сих пор. Это огромный труд, за который, как мне представляется, и Азербайджан, и Армения должны быть в очень большой степени признательны президенту России", - сказал Медведев в интервью российским журналистам."Так вот, после того как горячая фаза была прекращена (это, по-моему, произошло 9 ноября), ситуация в целом успокоилась, и это самое главное. Люди не погибают, и есть возможности для развития. 11 января встречались президенты трех стран в Москве и наметили пути по экономическому оздоровлению ситуации. Это тоже очень важно, потому что ведь для людей та разруха, в которой они живут, в которую они попали в результате этих военных действий, – это самое болезненное, помимо жертв, конечно", - отметил зампред Совбеза.Сейчас, считает он, есть все возможности для развития экономического сотрудничества."Естественно, при сохранении определённых параметров работы, включая миротворческий контингент Российской Федерации", - добавил Медведев.По его словам, в 2016 году у Баку и Еревана также возник острый конфликт, который не был таким продолжительным."Тогда была подготовлена карта, но, к сожалению, страны этим не воспользовались. Всё привело к новому конфликту, затяжному, с большим количеством жертв", - констатировал заместитель председателя Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html

https://ria.ru/20210127/karabakh-1594763991.html

россия

москва

армения

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