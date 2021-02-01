https://ria.ru/20210201/gore-1595154052.html
Мартин Гор из группы Depeche Mode выпустил сольный альбом
Мартин Гор из группы Depeche Mode выпустил сольный альбом
У легендарного участника группы Depeche Mode Мартина Гора на всех стриминговых платформах вышел сольный мини-альбом под названием "The third chimpanzee" из пяти РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T05:46
2021-02-01T05:46
2021-02-01T05:46
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музыка
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. У легендарного участника группы Depeche Mode Мартина Гора на всех стриминговых платформах вышел сольный мини-альбом под названием "The third chimpanzee" из пяти треков. "Мне очень повезло – я чувствую себя привилегированным человеком, поскольку могу запросто оставаться дома на изоляции. У меня есть своя студия, и я могу в ней работать. Это – мое убежище. Записывать первый трек "Howler" я начал еще до первой волны пандемии коронавируса. Во время карантина я почувствовал некоторое "удушье" в плане сочинения текстов. Может быть, потому что, что вокруг почти ничего не происходило, поскольку я ничего не делал и никуда не ходил. Однако я всегда знал, что могу сесть и написать какую-то музыку. Мне показалось, что самое время — сделать инструментальный мини-альбом", — ранее пояснил Гор изданию NME.Музыкант выложил в начале января в Сеть видео своего нового сингла “Howler” ("Ревун"), а в ноябре познакомил поклонников с композицией “Mandrill” (мандрилы — вид приматов), также вошедшей в новую пластинку.Первую песню автор назвал "Ревун", поскольку ему казалось, что вокальная партия, которая у него в итоге получилась, была похожа на звуки, издаваемые обезьянами. Раньше он часто бывал в Коста-Рике и слышал там ревунов в дикой природе."Треки "Howler” и "Mandrill” не очень похожи на звуки, свойственные обезьянам, но что-то от этих животных у них есть. Все композиции я назвал разными родами приматов из семейства мартышковых и вспомнил о книге "The third chimpanzee”, в которой автор рассуждает об эволюции. Мне понравилась его идея о размытости границы между обезьянами и людьми".Гор даже обратился к заводчикам и попросил, чтобы рисунки для обложки его новой пластинки также нарисовала обезьяна. В результате художником проекта стал примат по имени Покетс Уорхол (Pockets Warhol) из Торонто.
https://ria.ru/20201109/depeche-mode-1583368383.html
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музыка, новости культуры, depeche mode, торонто, коста-рика
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. У легендарного участника группы Depeche Mode Мартина Гора на всех стриминговых платформах вышел сольный мини-альбом под названием "The third chimpanzee" из пяти треков.
"Мне очень повезло – я чувствую себя привилегированным человеком, поскольку могу запросто оставаться дома на изоляции. У меня есть своя студия, и я могу в ней работать. Это – мое убежище. Записывать первый трек "Howler" я начал еще до первой волны пандемии коронавируса. Во время карантина я почувствовал некоторое "удушье" в плане сочинения текстов. Может быть, потому что, что вокруг почти ничего не происходило, поскольку я ничего не делал и никуда не ходил. Однако я всегда знал, что могу сесть и написать какую-то музыку. Мне показалось, что самое время — сделать инструментальный мини-альбом", — ранее пояснил
Гор изданию NME.
Музыкант выложил в начале января в Сеть видео своего нового сингла “Howler” ("Ревун"), а в ноябре познакомил
поклонников с композицией “Mandrill” (мандрилы — вид приматов), также вошедшей в новую пластинку.
Первую песню автор назвал "Ревун", поскольку ему казалось, что вокальная партия, которая у него в итоге получилась, была похожа на звуки, издаваемые обезьянами. Раньше он часто бывал в Коста-Рике и слышал там ревунов в дикой природе.
"Треки "Howler” и "Mandrill” не очень похожи на звуки, свойственные обезьянам, но что-то от этих животных у них есть. Все композиции я назвал разными родами приматов из семейства мартышковых и вспомнил о книге "The third chimpanzee”, в которой автор рассуждает об эволюции. Мне понравилась его идея о размытости границы между обезьянами и людьми".
Гор даже обратился к заводчикам и попросил, чтобы рисунки для обложки его новой пластинки также нарисовала обезьяна. В результате художником проекта стал примат по имени Покетс Уорхол (Pockets Warhol) из Торонто.