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Музыкант из Depeche Mode выпустил песню и анонсировал сольный альбом
Музыкант из Depeche Mode выпустил песню и анонсировал сольный альбом
Мартин Гор из группы Depeche Mode анонсировал сольный миниальбом под названием "The Third Chimpanzee" и представил из него песню "Mandrill", сообщает Pitchfork. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T01:50
2020-11-19T01:50
2020-11-19T01:50
культура
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новости культуры
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Мартин Гор из группы Depeche Mode анонсировал сольный миниальбом под названием "The Third Chimpanzee" и представил из него песню "Mandrill", сообщает Pitchfork.Выход новой пластинки запланирован на 29 января.Первую композицию Мартин Гор назвал "Howler" (ревун — род широконосых обезьян, — Прим. ред.) из-за нечеловеческих звуков. "Когда дело дошло до названия всего альбома, я вспомнил, как читал книгу ""The Rise and Fall of the Third Chimpanzee" и подумал, что это вполне подходящее название, как будто весь проект создал один из этих шимпанзе", — пояснил сам музыкант.В мини-альбом вошли пять композиций.
https://ria.ru/20201109/depeche-mode-1583368383.html
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музыка, новости культуры
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости
. Мартин Гор из группы Depeche Mode анонсировал сольный миниальбом под названием "The Third Chimpanzee" и представил из него песню "Mandrill", сообщает
Pitchfork.
Выход новой пластинки запланирован на 29 января.
Первую композицию Мартин Гор назвал "Howler" (ревун — род широконосых обезьян, — Прим. ред.) из-за нечеловеческих звуков.
"Когда дело дошло до названия всего альбома, я вспомнил, как читал книгу ""The Rise and Fall of the Third Chimpanzee" и подумал, что это вполне подходящее название, как будто весь проект создал один из этих шимпанзе", — пояснил сам музыкант.
В мини-альбом вошли пять композиций.