https://ria.ru/20201119/gor-1585196237.html

Музыкант из Depeche Mode выпустил песню и анонсировал сольный альбом

Музыкант из Depeche Mode выпустил песню и анонсировал сольный альбом

Мартин Гор из группы Depeche Mode анонсировал сольный миниальбом под названием "The Third Chimpanzee" и представил из него песню "Mandrill", сообщает Pitchfork. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T01:50

2020-11-19T01:50

2020-11-19T01:50

культура

музыка

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585191729_0:0:3111:1750_1400x0_80_0_0_7d6da367c378cf5acf674c602ffa40f1.jpg

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Мартин Гор из группы Depeche Mode анонсировал сольный миниальбом под названием "The Third Chimpanzee" и представил из него песню "Mandrill", сообщает Pitchfork.Выход новой пластинки запланирован на 29 января.Первую композицию Мартин Гор назвал "Howler" (ревун — род широконосых обезьян, — Прим. ред.) из-за нечеловеческих звуков. "Когда дело дошло до названия всего альбома, я вспомнил, как читал книгу ""The Rise and Fall of the Third Chimpanzee" и подумал, что это вполне подходящее название, как будто весь проект создал один из этих шимпанзе", — пояснил сам музыкант.В мини-альбом вошли пять композиций.

https://ria.ru/20201109/depeche-mode-1583368383.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры