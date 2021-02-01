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RT показал видео встречи члена ФБК* с британским дипломатом
RT показал видео встречи члена ФБК* с британским дипломатом
Телеканал RT опубликовал видеозапись разговора исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова с британским дипломатом, которого ФСБ считает тайным агентом... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:02
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россия
фбк
алексей навальный
великобритания
общество
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видеозапись разговора исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова с британским дипломатом, которого ФСБ считает тайным агентом разведки MI6.На сайте RT уточняется, что встреча состоялась в 2012 году, а Джеймс Уильям Томас Форд, беседующий с Ашурковым, — "бывший второй секретарь по политическим вопросам посольства в России".Так, на записи исполнительный директор ФБК* просит собеседника помочь в получении информации от британских спецслужб.В другом опубликованном ролике исполнительный директор ФБК* обещает выпустить негативный материал о российском банке, намекая, что это будет полезно для британцев.На записях британский дипломат Форд не обещает оказать какую-либо финансовую помощь ФБК* и предлагает фонду сотрудничать с Transparency International (включена Минюстом в список иноагентов).В посольстве Великобритании в России не стали комментировать опубликованное видео."Мы никогда не даем комментариев относительно слитых кем бы то ни было видеоматериалов", — сказал РИА Новости представитель дипмиссии.В свою очередь, бывший британский дипломат, работавший в Москве, заявил РИА Новости, что обвинения в адрес Форда "бессмысленные". По словам источника агентства, сотрудники посольства Великобритании регулярно встречаются с активистами и политиками, включая представителей оппозиции, что "является стандартным элементом дипломатических отношений", и они будут продолжать делать это и в будущем.Ранее Владимир Ашурков фигурировал в выложенных хакерами списках проекта Integrity Initiative, который Британия, как утверждается, могла использовать для информационной войны против России. Британские власти с оговорками подтвердили подлинность опубликованных документов.На минувшей неделе Washington Post опубликовала копию письма Ашуркова на имя президента США Джо Байдена от 29 января с призывом ввести санкции против 35 граждан России в целях "ограничения коррупции и нарушений прав человека". Послание также было направлено в Госдеп, Минфин США и директору американской национальной разведки.Так, ФБК* предложил наложить финансовые ограничения, в том числе на предпринимателей Романа Абрамовича и Алишера Усманова, зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова, главу ВТБ Андрея Костина, главу Минздрава Михаила Мурашко, главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и журналиста Владимира Соловьева.Комментируя публикации, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ФБК* своим призывом к США ввести санкции де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента. *Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210131/ssha-1595265861.html
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россия, фбк, алексей навальный, великобритания, общество

RT показал видео встречи члена ФБК* с британским дипломатом

16:02 01.02.2021 (обновлено: 20:33 01.02.2021)
 
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видеозапись разговора исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова с британским дипломатом, которого ФСБ считает тайным агентом разведки MI6.
На сайте RT уточняется, что встреча состоялась в 2012 году, а Джеймс Уильям Томас Форд, беседующий с Ашурковым, — "бывший второй секретарь по политическим вопросам посольства в России".
Так, на записи исполнительный директор ФБК* просит собеседника помочь в получении информации от британских спецслужб.
"Я уверен, что у британской спецслужбы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объему информации, которая нам недоступна. Я уверен, что у британских спецслужб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве. Думаю, Великобритания — ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в ее отношении", — говорит Ашурков.
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В другом опубликованном ролике исполнительный директор ФБК* обещает выпустить негативный материал о российском банке, намекая, что это будет полезно для британцев.
"Совместно с лондонским Обществом Генри Джексона мы опубликуем отчет о ВТБ-банке. В нем сообщается, что ВТБ причастен к коррупции, что система управления рисками не работает, и мы подведем к тому, что он представляет угрозу для европейских финансовых рынков и их целостности, поскольку он там является значительным игроком. <...> И из-за них таким британским компаниям, как Lloyds, RBS, Barclay"s, сложнее конкурировать", — пояснил Ашурков.
На записях британский дипломат Форд не обещает оказать какую-либо финансовую помощь ФБК* и предлагает фонду сотрудничать с Transparency International (включена Минюстом в список иноагентов).
В посольстве Великобритании в России не стали комментировать опубликованное видео.
"Мы никогда не даем комментариев относительно слитых кем бы то ни было видеоматериалов", — сказал РИА Новости представитель дипмиссии.
В свою очередь, бывший британский дипломат, работавший в Москве, заявил РИА Новости, что обвинения в адрес Форда "бессмысленные". По словам источника агентства, сотрудники посольства Великобритании регулярно встречаются с активистами и политиками, включая представителей оппозиции, что "является стандартным элементом дипломатических отношений", и они будут продолжать делать это и в будущем.
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Ранее Владимир Ашурков фигурировал в выложенных хакерами списках проекта Integrity Initiative, который Британия, как утверждается, могла использовать для информационной войны против России. Британские власти с оговорками подтвердили подлинность опубликованных документов.
На минувшей неделе Washington Post опубликовала копию письма Ашуркова на имя президента США Джо Байдена от 29 января с призывом ввести санкции против 35 граждан России в целях "ограничения коррупции и нарушений прав человека". Послание также было направлено в Госдеп, Минфин США и директору американской национальной разведки.
Так, ФБК* предложил наложить финансовые ограничения, в том числе на предпринимателей Романа Абрамовича и Алишера Усманова, зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова, главу ВТБ Андрея Костина, главу Минздрава Михаила Мурашко, главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и журналиста Владимира Соловьева.
Комментируя публикации, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ФБК* своим призывом к США ввести санкции де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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