https://ria.ru/20210201/fbk-1595532525.html

RT показал видео встречи члена ФБК* с британским дипломатом

RT показал видео встречи члена ФБК* с британским дипломатом

Телеканал RT опубликовал видеозапись разговора исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова с британским дипломатом, которого ФСБ считает тайным агентом... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:02

2021-02-01T16:02

2021-02-01T20:33

россия

фбк

алексей навальный

великобритания

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595534043_105:0:1184:607_1920x0_80_0_0_9bb941e37283ed64e22d0899a8945de4.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видеозапись разговора исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова с британским дипломатом, которого ФСБ считает тайным агентом разведки MI6.На сайте RT уточняется, что встреча состоялась в 2012 году, а Джеймс Уильям Томас Форд, беседующий с Ашурковым, — "бывший второй секретарь по политическим вопросам посольства в России".Так, на записи исполнительный директор ФБК* просит собеседника помочь в получении информации от британских спецслужб.В другом опубликованном ролике исполнительный директор ФБК* обещает выпустить негативный материал о российском банке, намекая, что это будет полезно для британцев.На записях британский дипломат Форд не обещает оказать какую-либо финансовую помощь ФБК* и предлагает фонду сотрудничать с Transparency International (включена Минюстом в список иноагентов).В посольстве Великобритании в России не стали комментировать опубликованное видео."Мы никогда не даем комментариев относительно слитых кем бы то ни было видеоматериалов", — сказал РИА Новости представитель дипмиссии.В свою очередь, бывший британский дипломат, работавший в Москве, заявил РИА Новости, что обвинения в адрес Форда "бессмысленные". По словам источника агентства, сотрудники посольства Великобритании регулярно встречаются с активистами и политиками, включая представителей оппозиции, что "является стандартным элементом дипломатических отношений", и они будут продолжать делать это и в будущем.Ранее Владимир Ашурков фигурировал в выложенных хакерами списках проекта Integrity Initiative, который Британия, как утверждается, могла использовать для информационной войны против России. Британские власти с оговорками подтвердили подлинность опубликованных документов.На минувшей неделе Washington Post опубликовала копию письма Ашуркова на имя президента США Джо Байдена от 29 января с призывом ввести санкции против 35 граждан России в целях "ограничения коррупции и нарушений прав человека". Послание также было направлено в Госдеп, Минфин США и директору американской национальной разведки.Так, ФБК* предложил наложить финансовые ограничения, в том числе на предпринимателей Романа Абрамовича и Алишера Усманова, зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова, главу ВТБ Андрея Костина, главу Минздрава Михаила Мурашко, главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и журналиста Владимира Соловьева.Комментируя публикации, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ФБК* своим призывом к США ввести санкции де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента. *Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210131/ssha-1595265861.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210201/sanktsii-1595523550.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбк, алексей навальный, великобритания, общество