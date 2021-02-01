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Эрдоган призвал начать дискуссию о новой конституции Турции
Эрдоган призвал начать дискуссию о новой конституции Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о своевременности дискуссии о новой конституции страны. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T20:35
2021-02-01T20:35
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 1 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о своевременности дискуссии о новой конституции страны.По его словам, "текст, который появится в результате прозрачной работы, обязательно должен быть представлен народу". Он не пояснил, что именно предполагается изменить в конституции.В апреле 2017 года в Турции прошел конституционный референдум о переходе с парламентской формы правления на президентскую, который закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. Согласно этой реформе, президент Турции стал главой государственной системы, он был наделен полномочиями по назначению вице-президентов и министров, должность премьер-министра была упразднена.
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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган призвал начать дискуссию о новой конституции Турции

20:35 01.02.2021
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo / Turkish Presidency
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АНКАРА, 1 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о своевременности дискуссии о новой конституции страны.

"Возможно, пришло время снова начать дискуссию о новой конституции. Скоро мы поделимся с общественностью о новом пакете реформ – о его философии, целях и задачах. Если мы достигнем согласия по этой теме с (правящим) Народным альянсом, то в ближайшее время примемся за работу над новой конституцией, начнем делать шаги в парламенте в отношении законодательства, и в администрации президента – в отношении административных функций", - сказал Эрдоган журналистам.

По его словам, "текст, который появится в результате прозрачной работы, обязательно должен быть представлен народу". Он не пояснил, что именно предполагается изменить в конституции.
В апреле 2017 года в Турции прошел конституционный референдум о переходе с парламентской формы правления на президентскую, который закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. Согласно этой реформе, президент Турции стал главой государственной системы, он был наделен полномочиями по назначению вице-президентов и министров, должность премьер-министра была упразднена.
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