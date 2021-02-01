https://ria.ru/20210201/erdogan-1595582511.html

Эрдоган призвал начать дискуссию о новой конституции Турции

Эрдоган призвал начать дискуссию о новой конституции Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о своевременности дискуссии о новой конституции страны. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T20:35

2021-02-01T20:35

2021-02-01T20:35

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 1 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о своевременности дискуссии о новой конституции страны.По его словам, "текст, который появится в результате прозрачной работы, обязательно должен быть представлен народу". Он не пояснил, что именно предполагается изменить в конституции.В апреле 2017 года в Турции прошел конституционный референдум о переходе с парламентской формы правления на президентскую, который закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. Согласно этой реформе, президент Турции стал главой государственной системы, он был наделен полномочиями по назначению вице-президентов и министров, должность премьер-министра была упразднена.

https://ria.ru/20210109/turtsiya-1592423721.html

турция

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2021

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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире