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Путин возложил цветы к могиле Ельцина
Путин возложил цветы к могиле Ельцина
Президент РФ Владимир Путин по случаю 90-летия со дня рождения первого президента страны Бориса Ельцина возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище в... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:07
2021-02-01T18:07
2021-02-01T18:52
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по случаю 90-летия со дня рождения первого президента страны Бориса Ельцина возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве.В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.Ранее в этот день цветы к могиле первого президента России возложили его вдова Наина Ельцина, сотрудники "Ельцин центра", друзья и соратники политика.Среди тех, кто пришел почтить его память, были руководитель управления делами президента в 1993-2000 годах Павел Бородин, журналист Николай Сванидзе, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава "Императорского православного палестинского общества" Сергей Степашин, работавший в 1990-х годах в правительстве.Памятные мероприятия в этот день проходят также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
https://ria.ru/20210201/eltsin-1592757421.html
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россия, ельцин центр, императорское православное палестинское общество, николай сванидзе, сергей степашин, борис ельцин, москва, санкт-петербург, общество