https://ria.ru/20210201/eltsin-1595453714.html

Тарпищев: Ельцин сделал все, чтобы Россия выиграла Олимпиаду в 1994 году

Тарпищев: Ельцин сделал все, чтобы Россия выиграла Олимпиаду в 1994 году

Первый президент РФ Борис Ельцин сделал все, чтобы Россия выиграла первую Олимпиаду после ухода советских республик, заявил РИА Новости президент Федерации... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:43

2021-02-01T10:43

2021-02-01T10:43

россия

шамиль тарпищев

международный олимпийский комитет (мок)

лиллехаммер

снг

борис ельцин

олимпийские игры

спорт

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Тарас Барабаш. Первый президент РФ Борис Ельцин сделал все, чтобы Россия выиграла первую Олимпиаду после ухода советских республик, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.Борис Ельцин был первым президентом РФ и занимал этот пост с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.Тарпищев напомнил, что в 1992 сборная стран СНГ выиграла медальный зачет как команда СНГ, а через два года – как национальная команда России."В 1992 году сборная стран СНГ, названная Объединенной командой, стала лучшей на Олимпиаде в Барселоне, выиграв медальный зачет, - отметил он. - 45 золотых медалей тогда было у нас. На мне лежала большая ответственность, Игры мы выиграли. Через два года уже сборная России выиграла медальный зачет на Играх в Лиллехаммере, завоевав 11 золотых медалей. Еще через два года в Атланте сборная России стала второй в медальном зачете, выиграв 26 золотых медалей"."Престиж страны в то время для России был особенно важен, - продолжил Тарпищев. - Помню, как в течение года Борис Николаевич трижды принял Самаранча (главу МОК), а до этого ни один наш правитель Самаранча не принимал. Благодаря решениям Ельцина была выиграна Олимпиада в Барселоне. Многие ждали, что Россия провалится в Норвегии на Играх в 1994 году, но мы выиграли. 11 золотых медалей тогда – это очень высокий показатель, мы опередили Норвегию, у которой было 10 наград высшей пробы. После второго места в Атланте стало понятно, что России не только не провалилась, но и показала всему миру свою силу и могущество".Читайте полный текст интервью Шамиля Тарпищева >>

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https://ria.ru/20210201/eltsin-1595423979.html

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лиллехаммер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шамиль тарпищев, международный олимпийский комитет (мок), лиллехаммер, снг, борис ельцин, олимпийские игры, спорт, общество