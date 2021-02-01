https://ria.ru/20210201/eltsin-1595350885.html

Тарпищев: у Ельцина была сильная аура и фантастическая работоспособность

Тарпищев: у Ельцина была сильная аура и фантастическая работоспособность

В 90-е годы прошлого столетия теннис по праву считался главным видом спорта в Российской Федерации. Из-за любви к теннису первого российского главы государства... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:00

2021-02-01T10:00

2021-02-01T12:27

россия

шамиль тарпищев

борис ельцин

интервью - авторы

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В 90-е годы прошлого столетия теннис по праву считался главным видом спорта в Российской Федерации. Из-за любви к теннису первого российского главы государства Бориса Ельцина этот вид спорта даже называли президентским. Член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал корреспонденту РИА Новости Тарасу Барабашу о своем знакомстве с Ельциным, каким он на самом деле был человеком и как влиял на сборную страны.В понедельник, 1 февраля, исполняется 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.— Шамиль Анвярович, 1 февраля исполнилось бы 90 лет Борису Николаевичу Ельцину. Это вы увлекли его теннисом, или он до встречи с вами был поклонником этого вида спорта?— Борис Николаевич начал играть до меня точно. Первая близкая встреча была в Юрмале, она получилась случайной. На пляже в футбол играли, мяч откатился, и я с ним столкнулся. И я Борису Николаевичу предложил поиграть в теннис. Он сказал: "Я слабо играю, недавно начал". Тогда я предложил сыграть пару. Ельцин ответил: "А пару я вообще не играл". Я уговорил попробовать, и мы пошли играть пару. Первый матч прошел при участии юмориста Миши Задорнова у Рижского залива в санатории.— Каким теннисистом был Ельцин?— Он рассматривал теннис как средство релаксации после трудного дня. Говорил мне, что во время игры в теннис голова у него переключается и отдыхает полностью. Для поддержки работоспособности и эмоций играл. Это такое переключение после трудового дня. Борис Николаевич ведь сам волейболист, мастер спорта. Естественно, перенос навыков получился прямым. Подачи в волейболе и теннисе похожи, поэтому Борис Николаевич подавал первым мячом очень здорово. Мы играли в основном пару, и получалось у нас достаточно легко. Я профессионал, а у него первая подача — проиграть нам было достаточно сложно.А что касается одиночных матчей, то нагрузка там выше, нужно больше двигаться, поэтому большая часть VIP-турниров проходит в формате парных встреч и сейчас.— Когда были знаковые победы или поражения в Кубке Дэвиса, Борис Николаевич мог как-то выразить неудовольствие или, наоборот, подбодрить ребят из сборной страны?— Естественно, Борис Николаевич посещал все розыгрыши Кубка Дэвиса. Когда мы выиграли впервые, он сидел с Жаком Шираком и перелез через бортик даже, чтобы поздравить ребят прямо на корте, когда мы выиграли. Он разбирался в теннисе. В то время в теннис многие VIP-персоны играли, но мы с Ельциным не проигрывали.— В "Олимпийском" у Ельцина была своя трибуна, это так?— Какая своя трибуна? Мы сидели на одной трибуне, просто выгораживали ряд, где также сидела Наина Иосифовна. Народу всегда было много на теннисе, так что никакой особенной трибуны у Ельцина не было.— Как на членах сборной сказывалось присутствие президента?— Всегда, когда был Борис Николаевич, это был мобилизующий фактор для теннисистов. Он общался с ребятами, была дружба, взаимоотношения были хорошие. Он принимал ребят неоднократно у себя, так что эти отношения с теннисистами были дружбой.— За счет чего сборной России на своей первой Олимпиаде в 1994 году удалось стать первой в медальном зачете?— В 1992 году сборная стран СНГ, названная Объединенной командой, стала лучшей на Олимпиаде в Барселоне, выиграв медальный зачет. Сорок пять золотых медалей тогда было у нас. На мне лежала большая ответственность, Игры мы выиграли. Через два года уже сборная России выиграла медальный зачет на Играх в Лиллехаммере, завоевав 11 золотых медалей. Еще через два года в Атланте сборная России стала второй в медальном зачете, выиграв 26 золотых медалей. Престиж страны в то время для России был особенно важен. Помню, как в течение года Борис Николаевич трижды принял Самаранча (главу МОК), а до этого ни один наш правитель Самаранча не принимал. Благодаря решениям Ельцина была выиграна Олимпиада в Барселоне. Многие ждали, что Россия провалится в Норвегии на Играх в 1994 году, но мы выиграли. Одиннадцать золотых медалей тогда — это очень высокий показатель, мы опередили Норвегию, у которой было десять наград высшей пробы. После второго места в Атланте стало понятно, что Россия не только не провалилась, но и показала всему миру свою силу и могущество.Никто сейчас это не вспоминает, но случайно Олимпиады не выигрываются. Помню, как Самаранч сказал, что хочет видеть Россию сильной в спорте. Борис Николаевич меня спросил: "Как ты думаешь, какими мы будем в Лиллехаммере?" Ответил: "По моим расчетам третьими, а первыми можем стать только в случае удачного стечения обстоятельств". На это Ельцин ответил: "Нет, мы должны быть только первыми". И Борис Николаевич сделал все с точки зрения подготовки, чтобы Россия выиграла первую Олимпиаду после ухода советских республик.— В чем сложившийся у россиян образ Ельцина соответствует действительности, а в чем не соответствует?— Я считаю, что как человека Ельцина в то время не представляли. Даже сказал ему: "Борис Николаевич, надо написать книгу о вас как о человеке. Это выигрышная тема, потому что эта сторона нигде и никак не описывалась и была бы очень к месту, очень кстати". Ельцин на меня посмотрел и сказал: "Ты что, хочешь, чтобы я сам о себе книгу написал?"У Ельцина было титаническое здоровье до первого инфаркта. Была ситуация, когда мы играли в теннис 6 марта у него в резиденции. Он говорит: "Завтра у тебя день рождения, надо, чтобы он как-то запомнился". Утром мне звонит и говорит: "Пошли купаться". Вода — 7,4 градуса, дождь со снегом, на воде кашица из снега. И мы пошли купаться. Борис Николаевич прыгнул в воду, а мы с Коржаковым (Александр Коржаков, начальник охраны Ельцина. — Прим. ред.) окунулись и вышли. Борис Николаевич босиком по гальке, полотенцем обтерся и говорит: "Ну что, по второму заходу?"В купальне, после сауны, он нагоняй давал, если вода была выше чем девять градусов. Дыхалка у Бориса Николаевича была сумасшедшая. Он в такой холодной воде дыхание держал под две минуты. Под водой, нырнув.— Это очень интересные подробности, Шамиль Анвярович.— А еще скажу, что он был очень остер на язык и очень силен в диалогах: когда он кого-то принимал и разговаривал, был очень проницателен, психологически силен. Чувствовалась внутренняя сила. У меня было много примеров, когда люди приходили и говорили одно, а когда уходили, говорили уже другое. Очень сильной аура была у Ельцина. Сумасшедшей была мобилизация нервной системы.Помните, мы говорили, что в спорте хороши те, кто в самой сложной ситуации играет лучше? Вот это переносится и на жизнь. Сильные политики в самой трудной ситуации говорят выверенно и при этом делают дела. Это было у Ельцина. Кто-то говорил, что порой неоднозначные решения он принимал. Помню, как-то в воскресенье мы играли в теннис. Приходят бумаги — 10,5 килограмма. Я говорю в шутку: "Борис Николаевич, может, их сжечь, ведь вообще же ничего в стране не произойдет?"Это к тому, что время такое было, когда ответственность на себя не брал никто. Ельцин же читал все бумаги, память у него феноменальная была. И бумаги эти ведь надо было не только пролистать, но и прочитать, подписать. Все было на нем, труд это был титанический. Никто не замечал, но Борис Николаевич предпочитал пораньше лечь, а рано утром заниматься бумагами. При этом дважды в неделю мы выходили играть в семь утра, до работы. Работоспособность у него была фантастическая. А вот еще по поводу мобилизации нервной системы. Бывали случаи, когда он в важных розыгрышах попадал по мячу ободом ракетки, мяч попадал в трос и переваливался на сторону соперника. Будто усилием воли Ельцин перекидывал мяч! И это происходило часто.— Люди чувствовали особенную ауру, когда Ельцин встречался с ними?— Были случаи, когда он выходил в народ и снимал все напряжение. Гражданской войны при нем не было, хотя за баррель нефти давали десять долларов. У нас паника, когда баррель стоит 30, а тогда было в три раза меньше. Народ попал в такую ситуацию, но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Есть люди, которые, не зная ситуации, ерунду несут о том времени. С такими разговаривать бесполезно.Надо обязательно сказать о семье Бориса Николаевича. Он прекрасный семьянин, Наина Иосифовна — это понимающий и самый надежный тыл, который только может быть. Они жили душа в душу, то же можно сказать и о детях. Трудно представить сильного руководителя, если бы не было такого прекрасного тыла. Наина Иосифовна и сейчас ходит на матчи, она главная наша болельщица. Интересуется теннисом. Есть гранты от Фонда Ельцина, которые вручаются в трех возрастных группах. Наина Иосифовна сама приглашает детей на дачу, печет пироги, булочки, устраивает чаепития. Создается домашняя обстановка. Все наши сильнейшие теннисисты прошли через этот фонд. И с теплотой всегда вспоминают это, ведь становятся причастными к той богатой истории России, которая позволяет ощутить многое. Для детей это память на всю жизнь.

https://ria.ru/20210130/eltsin-1595229615.html

https://ria.ru/20200321/1568957043.html

https://ria.ru/20201229/eltsin-1591413609.html

https://ria.ru/20210108/sssr-1590433381.html

https://ria.ru/20201208/shakhray-1588274114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шамиль тарпищев, борис ельцин, интервью - авторы