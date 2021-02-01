Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/eltsin-1595431878.html
Тарпищев назвал Ельцина острым на язык и сильным в диалогах
Тарпищев назвал Ельцина острым на язык и сильным в диалогах
Первый президент России Борис Ельцин, 90-летие со дня рождения которого отмечается 1 февраля, был острым на язык и сильным в диалогах, в нем чувствовалась... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:10
2021-02-01T10:40
россия
шамиль тарпищев
борис ельцин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573705833_0:88:2047:1239_1920x0_80_0_0_76954751b938c77a424631ffd04c66c4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Тарас Барабаш. Первый президент России Борис Ельцин, 90-летие со дня рождения которого отмечается 1 февраля, был острым на язык и сильным в диалогах, в нем чувствовалась внутренняя сила, рассказал в интервью РИА Новости член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.Борис Ельцин был первым президентом РФ и занимал этот пост с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года."Он (Ельцин - Прим. ред.) был очень остер на язык и очень силен в диалогах. Когда он кого-то принимал и разговаривал, был очень проницателен, психологически силен. Чувствовалась внутренняя сила. У меня было много примеров, когда люди приходили и говорили одно, а когда уходили, говорили уже другое. Очень сильной аура была у Ельцина. Сумасшедшей была мобилизация нервной системы", - сказал Тарпищев, друживший с Ельциным.Читайте полный текст интервью Шамиля Тарпищева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210201/eltsin-1595096575.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573705833_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_0620957191b4a8c82ce3215e67a7d7d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, шамиль тарпищев, борис ельцин, политика

Тарпищев назвал Ельцина острым на язык и сильным в диалогах

08:10 01.02.2021 (обновлено: 10:40 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Борис ПриходькоЧлен ЦК КПСС, первый заместитель председателя Госстроя СССР, делегат XIX Всесоюзной конференции КПСС Борис Николаевич Ельцин
Член ЦК КПСС, первый заместитель председателя Госстроя СССР, делегат XIX Всесоюзной конференции КПСС Борис Николаевич Ельцин - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Борис Приходько
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Тарас Барабаш. Первый президент России Борис Ельцин, 90-летие со дня рождения которого отмечается 1 февраля, был острым на язык и сильным в диалогах, в нем чувствовалась внутренняя сила, рассказал в интервью РИА Новости член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Борис Ельцин был первым президентом РФ и занимал этот пост с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.
"Он (Ельцин - Прим. ред.) был очень остер на язык и очень силен в диалогах. Когда он кого-то принимал и разговаривал, был очень проницателен, психологически силен. Чувствовалась внутренняя сила. У меня было много примеров, когда люди приходили и говорили одно, а когда уходили, говорили уже другое. Очень сильной аура была у Ельцина. Сумасшедшей была мобилизация нервной системы", - сказал Тарпищев, друживший с Ельциным.
Читайте полный текст интервью Шамиля Тарпищева >>
Инаугурация первого президента РСФСР Бориса Ельцина - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 04:05
Биография Бориса Ельцина
 
РоссияШамиль ТарпищевБорис ЕльцинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния