https://ria.ru/20210201/eltsin-1595431878.html

Тарпищев назвал Ельцина острым на язык и сильным в диалогах

Тарпищев назвал Ельцина острым на язык и сильным в диалогах

Первый президент России Борис Ельцин, 90-летие со дня рождения которого отмечается 1 февраля, был острым на язык и сильным в диалогах, в нем чувствовалась... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:10

2021-02-01T08:10

2021-02-01T10:40

россия

шамиль тарпищев

борис ельцин

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Тарас Барабаш. Первый президент России Борис Ельцин, 90-летие со дня рождения которого отмечается 1 февраля, был острым на язык и сильным в диалогах, в нем чувствовалась внутренняя сила, рассказал в интервью РИА Новости член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.Борис Ельцин был первым президентом РФ и занимал этот пост с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года."Он (Ельцин - Прим. ред.) был очень остер на язык и очень силен в диалогах. Когда он кого-то принимал и разговаривал, был очень проницателен, психологически силен. Чувствовалась внутренняя сила. У меня было много примеров, когда люди приходили и говорили одно, а когда уходили, говорили уже другое. Очень сильной аура была у Ельцина. Сумасшедшей была мобилизация нервной системы", - сказал Тарпищев, друживший с Ельциным.Читайте полный текст интервью Шамиля Тарпищева >>

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россия, шамиль тарпищев, борис ельцин, политика